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Şırnak'ta enerji yatırımı hızlanıyor: TPAO'ya acele kamulaştırma yetkisi verildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Batman-Şırnak Projesi'nde TPAO'ya ruhsat sahalarında gerekecek taşınmazları acele kamulaştırma yetkisi tanıyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Berk Doğan

Şırnak'ta enerji yatırımı hızlanıyor: TPAO'ya acele kamulaştırma yetkisi verildi

Kararın özü ve yetkinin kapsamı:

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Batman-Şırnak Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi kapsamında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) ihtiyaç duyacağı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Karar, ruhsat sahalarında arama ve üretim faaliyetlerinin önündeki mülkiyet ve kullanım engellerini kaldırmayı amaçlıyor. Taşınmazlar, mülkiyetin devri veya daimi/geçici irtifak hakkı kurulması yoluyla kamulaştırılabilecek.

Hangi alanlar kapsama alındı:

Yayımlanan haritada, özellikle Batman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Hakkari çevresinde ve bu illerin sınırlarını da içine alan geniş bir coğrafyada çok sayıda ruhsat alanı işaretlendi. Ruhsat sahaları batıda Batman ve Mardin çevresinden başlayıp Şırnak üzerinden Hakkari yönüne kadar uzanan geniş bir kuşak oluşturuyor. Karar kapsamında sadece sondaj veya kuyu sahaları değil, aynı zamanda üretimin gerektirdiği altyapı alanlarına da müdahale imkanı tanındı.

Alt yapı ve kullanım amaçları:

Kamulaştırmanın kapsamı, petrol ve doğal gaz üretiminde ihtiyaç duyulacak ulaşım yolları, petrol ve doğal gaz boru hatları, enerji nakil hatları, üretim ve idari kamplar ile depolama tesislerinin kurulmasını da içeriyor. Bu düzenleme, sahalarda lojistik, enerji iletimi ve depolama gibi operasyonel ihtiyaçların hızlıca karşılanmasını hedefliyor.

Olası etkiler ve süreç:

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla TPAO'nun ilgili ruhsat sahalarında ihtiyaç duyduğu taşınmazlara ilişkin acele kamulaştırma yetkisi resmiyet kazandı. Bu yetki, projelerin saha hazırlık ve işletme süreçlerini hızlandırma potansiyeli taşırken, kamulaştırma kapsamındaki taşınmaz sahipleri için tazminat ve hukuki süreçlerin işletilmesine de zemin hazırlıyor. Uygulamada, mülkiyet devri veya irtifak hakkı tesisine ilişkin işlemler ve yükümlülüklerin nasıl yürütüleceği takip edilecek.

Genel olarak karar, Şırnak merkezli ve çevre illerdeki petrol ve doğal gaz arama-üretim faaliyetlerinin genişletilmesine yöneliktir ve sahadaki altyapı yatırımına öncelik verildiğini göstermektedir.

BATMAN-ŞIRNAK PETROL VE DOĞAL GAZ ARAMA VE ÜRETİM PROJESİ KAPSAMINDA ŞIRNAK BAŞTA OLMAK ÜZERE...

BATMAN-ŞIRNAK PETROL VE DOĞAL GAZ ARAMA VE ÜRETİM PROJESİ KAPSAMINDA ŞIRNAK BAŞTA OLMAK ÜZERE BÖLGEDEKİ RUHSAT SAHALARINDA PETROL VE DOĞAL GAZ FAALİYETLERİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK KRİTİK KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI. CUMHURBAŞKANI KARARIYLA, PROJE KAPSAMINDA İHTİYAÇ DUYULAN TAŞINMAZLARIN TPAO TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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