Şırnak'ta sivil toplum kuruluşlarına AB uyumlu kapasite eğitimi

Şırnak genelinde STK kapasitesini güçlendirmeye yönelik eğitim

Avrupa Birliği destekli Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), Cizre Engelliler Derneği’nin kurumsal başvurusu üzerine Şırnak genelindeki sivil toplum kuruluşu temsilcilerine iki günlük kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Eğitim, Cizre Esnaf ve Sanatkârlar Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi ve Şırnak merkezi ile ilçelerinden 20’ye yakın STK yöneticisi ve çalışanı programa katıldı.

Eğitimin içeriği ve yürütücüler:

Program boyunca katılımcılara dernekler mevzuatı, mali ve hukuki süreçler, şeffaflık ilkeleri ile AB ve yurt içi hibe programlarına yönelik proje hazırlama teknikleri aktarıldı. STGM bünyesinden Murat Özçelebi (Genel Koordinatör Yardımcısı), Hatice Kapusuz (Proje Koordinatör Yardımcısı), Umut Güven (Eğitim Uzmanı), Elif Can Koçyiğit (İletişim Uzmanı), Alaz Erdost (Finans ve İdari İşler Koordinatörü) ve Pınar Özütemiz (Hukuk Uzmanı) olmak üzere altı kişilik uzman ekip detaylı sunum ve atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Katılımcı değerlendirmeleri ve beklentiler:

Cizre Engelliler Derneği Başkanı Necmettin Özen, bölgede sivil toplumun sahada yoğun emek verdiğini ancak teknik ve mevzuat eğitimlerinde eksiklik bulunduğunu vurguladı. Özen, bu açığın kapatılması amacıyla STGM’ye başvurduklarını ve gelen uzman ekip sayesinde yaklaşık 20 temsilcinin AB uyumlu proje hazırlama ve mevzuata hâkimiyet konusunda yetkinlik kazandığını belirtti. Eğitimin ardından katılımcıların daha bilinçli ve etkin projelerle bölgenin sosyal sorunlarına çözüm üretme kapasitesinin artması hedefleniyor.

Program, yerel STK ağlarının güçlendirilmesine ve ilerleyen dönemlerde benzer kapasite geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesine temel oluşturacak şekilde planlandı.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) DESTEKLİ SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (STGM), CİZRE ENGELLİLER DERNEĞİ'NİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA ŞIRNAK GENELİNDEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK 2 GÜNLÜK KAPSAMLI MEVZUAT, MALİ YÖNETİM VE PROJE YAZIMI EĞİTİMİ DÜZENLEDİ.