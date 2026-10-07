Şırnak’ta süneyle kış nöbeti, hububatta verimi koruma çalışmaları

Şırnak’ta süneye karşı sonbahar kışlak denetimleri devam ediyor

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, hububat üretiminde rekolte ve kalite kaybını önlemek amacıyla süne zararlısına karşı yürütülen sonbahar kışlak kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlama hedefiyle planlanıyor.

Arazi kontrollerinin kapsamı:

Ekipler yüksek kesimler ile tarım alanlarında yoğunlaşarak, sünenin kışlama alanlarındaki yayılımını ve yoğunluğunu tespit ediyor. İdil, Güçlükonak, Merkez ve Silopi ilçelerinde yapılan arazi incelemelerinde süne yoğunluğu, hayatta kalma oranları ve kışlama durumları teknik gözlemlerle kayda geçiriliyor.

Gözlemler nasıl kullanılacak:

Teknik personel tarafından yapılan tespitlerin tamamı, önümüzdeki üretim döneminde uygulanacak mücadele stratejilerinin belirlenmesinde temel oluşturacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hububat alanlarında verim ve kalite kaybını en aza indirmek için kışlak ve saha kontrollerinin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

Bu çalışmalar, üreticilerin zarar görmesini engellemeye yönelik erken uyarı mekanizmaları ile entegre edilerek tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendirmeyi amaçlıyor. Ekiplerin teknik tespitleri, izleyen dönemlerde uygulanacak mücadele yöntemlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

ŞIRNAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİ, HUBUBAT ÜRETİMİNDE REKOLTE VE KALİTE KAYBININ ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA SÜRDÜRÜLEN SÜNE ZARARLISINA KARŞI SONBAHAR KIŞLAK KONTROLLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.