Sis bulutları Afyonkarahisar'ı ve Karahisar Kalesi'ni masalsı görüntülere dönüştürdü

Afyonkarahisar'da sisle kaplanan sabah manzaraları

Afyonkarahisar'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karahisar Kalesi başta olmak üzere farklı noktalardan kaydedilen sahneler, şehir dokusunun sisle değişen yüzünü gözler önüne serdi.

Kale sis bulutları arasında kayboldu:

Tarihi Karahisar Kalesi, yoğun sis tabakalarının içinde zaman zaman silikleşti ve bulutların arasında kayboldu. Kale ve çevresinin oluşturduğu siluet, sisin yarattığı yumuşak ışıkla birlikte adeta masalsı bir atmosfere büründü.

Görüntüler ve müzik bir araya geldi:

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından kaydedilen görüntüler, Aydın Baş'ın çaldığı enstrümanla hazırlanan müzikle birleştirilerek klip hâline getirildi. Ortaya çıkan çalışma, sisin yarattığı görsel şöleni güçlendiren bir sunum sundu.

Kentin farklı noktalarında görülen sis manzaraları, izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

Afyonkarahisar’da sis manzaraları