Sis sabahı Van'da kent merkezini gizledi, meteorolojiden sarı uyarı

Van'da sabah sis etkili oldu

Van kent merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte kentte oluşan sis bulutu, bazı bölgelerde görüş mesafesini azalttı ve cadde ile yapıların siluetlerinin belirginleştiği kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Sis nasıl oluştu ve etkileri nelerdi:

Yetkililerce aktarıldığı gibi hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece birden gerileyince sabahın erken saatlerinde yoğun sis oluştu. Sis, kent merkezinde ilerleyen saatlerde gündüzün ısınmasıyla birlikte etkisini kaybetti; bununla birlikte kısa süreli görüş düşüklüğü, yaya ve araç trafiğinde dikkat gerektiren koşullar yarattı.

Meteorolojinin uyarısı ve beklenen yağışlar:

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların gece saatlerine kadar Muş, Bitlis, Hakkari’nin batı ilçeleri ile Van’ın Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar, Başkale ve Erciş ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji ayrıca beklenen toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalmanın, yağışın çamur şeklinde olmasının ve ulaşımda aksamaların olası olduğuna dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

VAN’DA HAVA SICAKLIKLARININ HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞMESİYLE BİRLİKTE SABAH SAATLERİNDE KENT MERKEZİNDE SİS ETKİLİ OLDU.