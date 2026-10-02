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Sisle gelen misafir: Sivas’ta vaşağın kısa belirdiği anlar

Sivas’ın Hafik ilçesinde doğa yürüyüşü yapan sağlık çalışanı Fatih Çağlar, sis bulutları arasında aniden beliren vaşağı cep telefonuyla görüntüledi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:39

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Sisle gelen misafir: Sivas’ta vaşağın kısa belirdiği anlar

karşılaşma anı:

Sivas’ta yaşayan sağlık çalışanı Fatih Çağlar, hafta sonu yaptığı doğa gezisinde Hafik ilçesine bağlı Ekingölü köyü arazisinde tırmanışa geçti. Rakım yükseldikçe çevre bir sis bulutuyla kaplandı; bu sırada ormanın içinde kısa süreli bir karşılaşma yaşandı.

Çağlar, dinlenen bir ağacın altında aniden beliren vaşağı fark etti. Aralarındaki mesafe yaklaşık 2 metreydi. İlk anda kamerası kayıt modunda olmadığı için anı kaçırdığını belirten Çağlar, daha sonra vaşağın uzaklaşmasını bekleyip cep telefonuyla görüntü almayı başardı.

görüntüleme ve izlenim:

Çağlar, görme anını ve kayıt sürecini şu sözlerle aktardı: 'Boş zamanlarımda hobi olarak doğa gezileri yapıyorum. Bu gezileri genelde yalnız yapıyorum. Gezilerde çoğu zaman yabani hayvanlar ile denk geliyorum. Bu zamana kadar birçok hayvan ile karşılaştım. Son gezimde vaşak ile bir karşılaşmamız oldu. Çok ani bir karşılaşmaydı. Bir ağacın altında dinleniyordu. Aramızdaki mesafe yaklaşık 2 metreydi. İlk gördüğüm anda kameram kayıtta değildi. Kendisi beni görünce kaçtı tabi. Biraz uzaklaştığında çekebildim. Yanıma gelmesi için kendisine bağırdım ama tabi ki dinlemedi. Benim için güzel bir hatıra oldu.'

Vaşağın sis bulutu arasındaki görüntüsü, çevredeki sakinliği ve hayvanın ani belirip kayboluşu nedeniyle izleyenlerde film sahnelerini anımsatan bir etki yarattı. Görüntü, 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşağın lakabını bir kez daha akla getirdi.

FATİH ÇAĞLAR

FATİH ÇAĞLAR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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