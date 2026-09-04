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Sisli vadi davasında yeniden görülen duruşma aynı cezayı getirdi

Yargıtay bozmasının ardından görülen Sisli Vadi davasında Bülent Bayrak 18 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı; Sevcan Ulutürk beraat etti, iki sanık 7 yıl 6 ay aldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sisli vadi davasında yeniden görülen duruşma aynı cezayı getirdi

dava kapsamı ve karar özeti:

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde 2023 yılında yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği Sisli Vadi faciasına ilişkin davada, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen duruşmada mahkeme önceki karara benzer sonuç verdi. Dava Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar görüldü ve heyet bazı sanıklar hakkında hapis cezalarını onadı, bir sanığın ise beraatine hükmetti.

duruşmada ailelerin talepleri:

Müşteki yakınları duruşmada, tesiste sorumluluğu bulunan tüm kişilerin cezalandırılmasını talep etti. Kadir Yasa, kızının kendisiyle yaptığı son görüşmede "Yarım metre su var, kepçe var, bizi kurtaracaklar" dediğini aktarırken, Mehmethan Yasa tesise imza atan herkesin muhtemel kastla yargılanması gerektiğini savundu. Sanıklar arasında yer alan Büşra Gökgöz, Cenan Aydın ve Sevcan Ulutürk beraatlerini talep etti.

sanık savunmaları ve mahkeme kararı:

Sanık Bülent Bayrak savunmasında kazanın öngörülemeyen bir doğal afet sonucu meydana geldiğini ileri sürdü. Bayrak, olay günü su seviyesinin 8-9 metreye yükseldiğini belirterek, "Ben kötü bir insan değilim, köy çocuğuyum" dedi; rüşvet iddialarını reddetti ve 36 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti savunmaların ardından ara verdi. Aradan sonra açıklanan kararda, heyet Bülent Bayrak hakkında, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu bilinçli taksirle işlediği gerekçesiyle 18 yıl 2 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca Sevcan Ulutürk'ün beraatine, Cenan Aydın ve Büşra Gökgöz'ün ise 7 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Karar, Yargıtay’ın bozma gerekçesi üzerine yapılan yeniden yargılama sonucunda geldi ve mahkeme, sanıklar ile müştekiler tarafınca kaydedilen talepleri değerlendirerek cezalandırma ve beraat kararlarını açıkladı.

KIRKLARELİ ADALET SARAYI

KIRKLARELİ ADALET SARAYI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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