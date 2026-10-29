Şişli'de 29 ekim coşkusu: cumhuriyetin 103. yılı törenle anıldı

Şişli'de 29 ekim töreni

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı, Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. Saat 10.30'da başlayan programda protokol mensupları, sivil katılımcılar ve öğrenciler bir araya geldi.

Protokol ve törene katılan isimler:

Törene İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte 1. Ordu Komutanı ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajı da okundu.

Programın akışı ve etkinlikler:

Törende konuşan Vali Davut Gül, milletin bağımsızlık ve cumhuriyet değerlerine vurgu yaparak, "Devletimiz, milletimiz var olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi. Konuşmasında Milli Mücadele ruhunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının önemini anan Vali Gül, Cumhuriyetin milletin kalbinde yaşadığını vurguladı.

Konuşmanın ardından il genelinde düzenlenen şiir yarışmasında birincilik elde eden Mehtap Elif Türker, "Cumhuriyet Düşü" adlı şiiri seslendirdi. Programa Ataşehir Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi çok sesli korosu müziksel katkı sağladı. Çemberlitaş Anadolu Lisesi öğrencileri Elif Damla Yerli ve Yakup Günay, sırasıyla "Mustafa Kemal’in Kağnısı" ve "Bayrak" şiirlerini okudu.

Tören, dereceye girenlere ödüllerin takdim edilmesiyle sürdü ve son bölümde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile tamamlandı. Etkinlik, Cumhuriyet coşkusunun farklı kuşaklarca paylaşıldığı bir program olarak kayda geçti.

Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü Şişli’de düzenlenen törenle kutlandı