Site Nilüfer'de sağanak sonrası ortak alanları suyla kaplandı

Olayın gelişimi:

Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi, Bozyaka Caddesi üzerindeki bir site, dün akşam saatlerinde aniden şiddetini artıran sağanak yağışın ardından sular altında kaldı. Kısa sürede yoğunlaşan yağış, sitenin ortak kullanım alanları ve bahçesinin hızla suyla dolmasına yol açtı.

Etkilenen bölümler ve görüntüler:

Yağışın etkisiyle site içindeki su seviyesi yükselirken bina girişleri, koridorlar ve ortak alanlar da sudan etkilendi. Bölgeden kaydedilen görüntülerde, bina içerisinde biriken suyun koridorlara yayıldığı, asansör çevresi ile zemin katın suyla kaplandığı görülüyor.

Site sakinleri yaşanan su baskını nedeniyle zorluk yaşadı; aynı zamanda çevredeki cadde ve sokaklarda da yoğun su birikintileri oluştu. Olay, kısa sürede etkisini artıran yağışın yerel yaşamı olumsuz etkilediğini gösterdi.

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİ KAYAPA MAHALLESİ BOZYAKA CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN BİR SİTE, ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN SULAR ALTINDA KALDI. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA