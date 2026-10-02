Sivas itfaiyesinin tarihe dönük nöbeti: 1936 ve 1960 model araçlar hâlâ sahada

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kuruluşunun üzerinden 222 yıl geçen teşkilat bünyesinde sakladığı eski itfaiye araçlarına özenle bakıyor. Garajda orijinalliğini koruyan 1936 ve 1960 model araçlar düzenli bakım sayesinde hâlâ çalışır durumda tutuluyor.

Nostaljik araçların geçmişteki rolü:

Geçmiş dönemlerde Sivas itfaiye teşkilatının hizmetinde önemli yere sahip olan bu nostaljik araçlar, sayısız yangının söndürülmesinde görev aldı. 90 yaşındaki 1936 model itfaiye aracı, kaynaklarda belirtildiği üzere son olarak 1978 yılında Sivas Tarihi Hükümet Konağı'ndaki yangında kullanıldı; bu araçlar eski itfaiyecilerin hangi şartlarda çalıştığının somut birer göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bugün: bakım, sergi ve teknoloji karşılaştırması:

Sivas itfaiyesinin bahçesinde drone ile çekilen görüntüler, eski ve yeni araçlar arasındaki teknolojik farkı gözler önüne serdi. 1960 model merdivenli aracın 32 metre merdivene sahip olduğu; araçta sepet bulunmadığı ve müdahalenin merdiven kısmından yapıldığı kaydediliyor. İki araç günümüzde antika değerinde görülüyor ve her itfaiye haftasında sergileniyor.

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Alaçam'ın açıklaması şöyle: "Biz burada ki eski araçlarımızı unutmadık. Yangına müdahale etmek, söndürmek çok önemli. Eski ile yeninin farkını bu araçlar sayesinde görüyoruz. Bu tarihte bulunan itfaiye araçlarının gelişimi konusunda da çok önemli. Merdivenli aracımızı 1960 model 32 metre merdivene sahip. Araçta sepet yok sadece merdiven kısmından insanlar yangına müdahale etmişler ve söndürmüşler. Diğer aracımız 1936 model bir araç. En son 1978-79 yıllarında vilayet konağı yangınında kullanılmış. İki araçta şu an antika değerinde. Geçmişte büyüklerimizin, itfaiyeci abilerimizin hangi şartlar altında çalıştığının bir göstergesi bu araçlar. Aynı zamanda bizim şu an kullandığımız araçlarımızın modernliğinin de bir göstergesi. Merdivenli araçlarımız ve arazözlerimiz yeni ve kaliteli bir şekilde hizmet veriyor. Aradaki farkı gözle görmek mümkün. Biz geçmişimize, hatıralarımıza sahip çıkıyoruz. Bu iki eski aracımızı her itfaiye haftasında sergiliyoruz".

Sivas itfaiyesinin sergilediği bu araçlar, hem yerel tarihin bir parçası olarak korunuyor hem de modern müdahale araçlarıyla karşılaştırıldığında teşkilatın geçen yıllardaki dönüşümünü göstermeye devam ediyor.

SİVAS BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ, HİMAYESİNDE BARINDIRDIĞI ESKİ ARAÇLARA GÖZÜ GİBİ BAKIYOR. HALA AKTİF ÇALIŞIR DURUMDA OLAN VE SÜREKLİ BAKIMI YAPILAN 1936 VE 1960 MODEL İTFAİYE ARAÇLARI HER SENE İTFAİYE HAFTASINDA SERGİLENİYOR.