Sivas'ın 40 yıllık hayali gerçeğe dönüşüyor: Kızılırmak projesinin ilk etabı mayısta açılıyor

Sivas'ta bu yıl yapımına başlanan ve kent için "kızıl elmas" olarak nitelendirilen Kızılırmak Projesi'nde somut adımlar atıldı. Belediye ekiplerinin sürdüğü çalışmalar, projenin 1. etabında hızlı ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, eğri köprü bölgesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek hem teknik bilgiler aldı hem de takvime ilişkin açıklamalarda bulundu.

projenin 1. etabı ve yatırım boyutu:

Başkan Uzun, projenin ilk etabının kentin yeni cazibe merkezlerinden biri olacağını vurguladı. Alanda yürütülen çalışmalara dair verdiği bilgiler arasında, alanın büyüklüğü ve bütçe öne çıktı: 65 bin metrekarelik bir alan üzerinde gerçekleştirilen 1. etap için ayrılan kaynağın 239 milyon TL olduğunu belirtti. Uzun, projenin hızla ilerlediğini belirterek, "Kızılırmak Projemizin 1. etabının olduğu alandayız. Şu an itibariyle burada çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah yılsonu gibi burayı ciddi anlamda toparlamış olacağız. Gelecek sene mayıs ayının sonunda burayı açıp şehrimizin turizmine, vatandaşlarımızın hizmetine kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan ayrıca 1. etabın tamamlanmasının ardından 2. etaba geçileceğini, dolgu çalışmalarının bu yıl içinde tamamlanacağını ve gelecek yıl üstyapı çalışmalarına başlanacağını aktardı. Bu takvim, projenin etap etap ilerleyerek şehrin kullanımına sunulacağını gösteriyor.

tarihi Eğri Köprü ve aydınlatma projesi:

Proje alanında yer alan ve yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip olan Eğri Köprü, projenin kilit noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Başkan Uzun, köprünün 1. ve 2. etap arasında bağlantı sağlayacağını ve aydınlatma projesiyle birlikte köprünün ve çevresinin gün yüzüne çıkacağını belirtti. Uzun, projenin kısa süre içinde Anıtlar Kurulu'na sunulacağını bildirerek, çalışmanın kentin tarihi ve turistik değerine katkı yapacağını ifade etti.

Başkanın sözleriyle, bu yatırımla Sivas'ın siluetinde ve turizm potansiyelinde önemli değişimler bekleniyor: "Ben öncelikle bu çalışmalarımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki Kızılırmak Projemiz ile birlikte Sivas'ımız büyük bir değişim ve dönüşüm yakalayacak. Önemli bir turizm mekanını da şehrimize kazandırmış olacağız. Sivas değişiyor, güzelleşiyor, değer kazanıyor."

Şehrin merkezinde yürütülen Kızılırmak Projesi'nin 1. etabı, planlandığı gibi mayıs sonunda halkın kullanımına açıldığında kentin hem sosyal yaşamına hem de turizm ekonomisine doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

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