Sivasspor Pendikspor randevusuna taktik ağırlıklı hazırlanıyor

antrenman detayları:
Ekenler Beton Sivasspor, Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman, ısınma hareketleri ve mobilite çalışmalarıyla başladı; oyuncuların kondisyon ve tempo kazanmasına öncelik verildi.
taktik vurgusu ve pas çalışmaları:
Isınma sonrası ekip, kısa ve uzun pas organizasyonları üzerinde yoğunlaştı. İdmanın devamında teknik heyetin yönlendirmesiyle takım organizasyonları ve topa baskı ile savunma-dönüş reaksiyonları pratik edildi; hücumda boş alan kullanımı ve pozisyon alma tekrarları yapıldı.
maç bilgileri:
Trendyol 1. Lig 9. hafta mücadelesi kapsamında Sivasspor ile Pendikspor arasındaki karşılaşma, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Teknik ekip, hazırlıkları maç temposuna uygun şekilde sürdürmeyi hedefliyor.
EKENLER BETON SİVASSPOR, TRENDYOL 1. LİG’İN 9. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI PENDİKSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.
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