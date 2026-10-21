Sivas'ta asırlık koç katımı drone görüntüleriyle kaydedildi

Sivas'ta geleneksel koç katımı, sürüler kış hazırlığında

Sivas Ulaş ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmesinde, ekim ayı ortasında gerçekleştirilen koç katımı bu yıl da asırlık usullere göre yapıldı. Meradan indirilen koyun sürüsü ile buluşturulmadan önce koçlar sprey boyalarla renklendirildi, tören dualarla tamamlandı. İşlem dronla havadan kaydedildi ve renkli görüntüler oluşturdu.

Uygulamanın amacı ve zamanlama:

Koç katımı her yıl ekim ayı içinde uygulanıyor; bu hazırlık, mart ayında planlanan kuzuların sağlıklı doğumunu hedefliyor. TİGEM işletmesindeki sürünün meradan inmesi ve koçlarla buluşturulması, kış şartlarına hazırlanmanın yanı sıra üretim planlamasının da parçası olarak yürütülüyor.