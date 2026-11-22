Sivas'ta tamirle kış hazırlığı

Sivas'ta havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar kışlık hazırlıklarını hızlandırdı. Artan maliyetler nedeniyle birçok kişi bot ve mont fiyatlarının yüksek olmasını gerekçe gösterip yeni ürün satın almak yerine eski eşyalarını tamir ettirmeyi tercih ediyor. Yırtılma, sökük, fermuar arızası ve su alma gibi sorunlar en çok başvurulan tamir türleri arasında yer alıyor.

tamir talepleri arttı:

Kentte çalışan ayakkabı tamircileri, sezon başıyla birlikte talepte belirgin bir artış olduğunu söylüyor. Usta Gökhan Uygur, imitasyon ürünlerin onarımının zorluğuna dikkat çekerek, deri ve sağlam malzeme tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Uygur, botların ıslakken tamirinin tam ve sağlıklı sonuç vermediğini, yağmur ve kar yağışları artmadan bakımın önemli olduğunu vurguladı. İşyerlerinde şu dönemde özellikle yırtılma, su alma ve fermuar tamiri ile kışlık bakım işlerinin yoğunlaştığı ifade ediliyor.

esnaftan uyarı ve öneriler:

Terzi Mahmut Morgül ise mont tamirlerinin yenisini almaktan daha ekonomik olduğunu dile getirdi. Morgül, kol kısaltma, daraltma, yırtık-tamiri ve fermuar değişimi gibi işlemlerin rağbet gördüğünü, ayrıca kışlık kadife pantolonların da tamir için getirildiğini söyledi. Esnaf, tüketicilere ucuz imitasyon ürünlerden kaçınma ve mümkünse dayanıklı parçalar alma önerisinde bulunuyor.

Sonuç olarak Sivas'ta hem bütçe tasarrufu hem de kaynakların yeniden kullanımı amacıyla tamir kültürü canlanıyor; hem vatandaşlar hem de yerel esnaf bu eğilimden etkilenen taraflar olarak öne çıkıyor.

Sivas'ta kışa hazırlık başladı, yenisini almak yerine tamir ettiriyorlar