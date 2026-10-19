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Sivas’ta stoklanan boynuzlar 25 santimetrelik koleksiyon bıçağa dönüştü

Sivaslı usta Emre Göçeri, 30 yıllık stok koç boynuzlarından 25 santimetrelik yaylı koleksiyon bıçaklar üretti; perçin yerine yaylı mekanizma ve kilit planı var.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sivas’ta stoklanan boynuzlar 25 santimetrelik koleksiyon bıçağa dönüştü

Sivas bıçağı geleneğine modern bir dokunuş

Sivas’ta dedesinden kalan bıçakçılık mesleğini sürdüren usta Emre Göçeri, asırlık usulleri koruyarak Sivas bıçağına yenilik getirdi. Ünü yurt dışına kadar ulaşan bu bıçakların karakteristik özelliği, keskinlik ve tasarımının yanı sıra sapında kullanılan boynuzların estetik değeridir. Göçeri, klasik perçinli sisteme alternatif olarak geliştirilen yaylı mekanizma ile özel boyutlarda koleksiyonluk bıçaklar üretti.

Yenilik: yaylı mekanizma ve koleksiyonluk boyutlar:

Usta, uzun yıllar stoklanan ve yaklaşık 30 yıl önce kenara ayrılmış koç boynuzlarını kullanarak, sap dahil 25 santimetrelik bıçaklar üretti. Bu boyutlarda koç boynuzu bulmanın zor olduğunu belirten Göçeri, sapın yaklaşık 5 yaşındaki bir koçtan çıktığını söyledi. Geleneksel perçinli sistemin bazen gevşeme veya sıkışma sorunları yarattığını ifade eden Göçeri, perçinin yerini alan yaylı mekanizma sayesinde hem dayanıklılığı hem de kullanışlılığı artırmayı hedeflediklerini anlattı.

Geleneği sürdürmek ve resmi izinlerle yeni adımlar:

Göçeri, üretimi yaparken Sivas bıçağının karakterini ve motiflerini koruduklarını, özellikle 'Yunus' modelindeki ince ayrıntılara sadık kaldıklarını vurguladı. Sosyal medyada kısa sürede ilgi gören bu yeni üretimler genellikle koleksiyoncular tarafından tercih ediliyor; kullanım için değil sergileme amaçlı alımın öne çıktığı belirtildi. Usta, ayrıca perçinli versiyonlarda yaşanan sorunlara çözüm olarak İçişleri Bakanlığından resmi izin belgesi alıp kilit mekanizması da uygulamaya koymayı planladıklarını bildirdi.

Emre Göçeri, dedesinin başlattığı mesleği gelecek nesillere taşımak istediğini ve bu geleneği sürdürürken yenilik yapmanın gerekliliğine inandığını söyledi. Koleksiyonluk nitelikteki bu bıçakların hem yerel el sanatına değer kattığını hem de Sivas bıçağının zamana meydan okuyan yapısını koruduğunu belirtti.

Yaklaşık 30 yıllık boynuzlar bıçak sapına dönüştü, 25 santimlik Sivas bıçağı ilgi odağı...

Yaklaşık 30 yıllık boynuzlar bıçak sapına dönüştü, 25 santimlik Sivas bıçağı ilgi odağı oldu

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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