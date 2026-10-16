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sivas'ta yem maliyetini düşürmeyi hedefleyen projeyle 350 üreticiye yüzde 75 hibe tohum desteği

Sivas'ta Yemyeşil Gelecek Projesiyle merkez ve 16 ilçede 350 üreticiye yüzde 75 hibe yem tohumu dağıtıldı; hedef 3 bin 500 dekarlık ekim.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Aslı Han

sivas'ta yem maliyetini düşürmeyi hedefleyen projeyle 350 üreticiye yüzde 75 hibe tohum desteği

Yemyeşil Gelecek Projesi kapsamında tohum desteği dağıtıldı

Sivas Valiliği himayelerinde yürütülen Yemyeşil Gelecek Projesi çerçevesinde, il merkezi ve 16 ilçede toplam 350 üreticiye yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ndeki programda Vali Yılmaz Şimşek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, İl Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ile çiftçiler hazır bulundu.

Projenin amaçları ve saha hedefleri:

Vali Yılmaz Şimşek konuşmasında Sivas'ın geniş tarım arazileri ve güçlü hayvancılık potansiyeline işaret ederek projenin iki temel hedefini vurguladı: kaliteli kaba yem üretimini artırmak ve üreticilerin yem maliyetlerini düşürmek. Proje ile il genelinde bu yıl yaklaşık 3 bin 500 dekarlık alanda ekim yapılarak kaba yem arzının güçlendirilmesi hedefleniyor. Sivas'ta yaygın hayvancılık yapıldığını hatırlatan Şimşek, projenin kırsal kalkınmaya ve hayvancılığın sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sunacağını belirtti.

Finansman, beklentiler ve yerel öncelikler:

Projeye ayrılan toplam bütçe 6.160.000 TL olup, finansmanının yüzde 75'i İl Özel İdaresi tarafından karşılanıyor, kalan yüzde 25lik bölüm ise üreticilerin katkısıyla sağlanıyor. Vali Şimşek, bu desteğin çiftçilerin ekonomik olarak güçlenmesine ve hayvancılık faaliyetlerinin maliyet bazında daha sürdürülebilir hale gelmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Konuşmasında ayrıca Sivas'ın mevcut hayvancılık kapasitesine dikkat çeken Şimşek, ilin yaklaşık 920 bin küçükbaş ve 350 bin büyükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu hatırlattı. Mevcut mera olanaklarının da ilde kaba yem üretimini destekleyen önemli bir unsur olduğuna vurgu yapıldı.

Uygulama ve önümüzdeki adımlar:

Program sonunda tohum dağıtımı gerçekleştirildi ve yetkililer, dağıtılan tohumların verimli ürünlere dönüşmesi için çiftçilere teknik destek ve takip sözü verdi. Valilik ve ilgili kurumlar, tarımsal üretimi artıran, üretim çeşitliliğini geliştiren ve kırsal kalkınmayı destekleyen benzer projeleri sürdürmeyi hedefliyor.

Vali Şimşek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi'ne teşekkür ederek çiftçilere verimli bir üretim sezonu dileğinde bulundu.

SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK

SİVAS VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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