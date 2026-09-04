Sivrice'de su altındaki zaman: Batık Şehir kayıtlarla yeniden görünür oluyor

Sivrice'de su altındaki miras gün yüzüne çıkıyor

Anadolu’nun Derinlikleri belgesel film ekibi, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü dibinde yer alan Batık Şehir üzerinde süren su altı çalışmalarıyla antik kalıntıları kayıt altına alıyor. Ekip, bölgenin sadece yüzeydeki değil, su altında kalan kadim medeniyet izlerini de görünür kılmayı amaçlıyor.

Çalışmalar, 1890'lı yıllarda meydana geldiği tahmin edilen deprem sonucu su seviyesinin yükselmesiyle sular altında kaldığı düşünülen ve geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan alanlarda yoğunlaşıyor. Yapılan dalışlarda özellikle çok eski tarihe ait amforalar (testi) tespit edilerek fotoğraf ve video kayıtları oluşturuluyor.

Çalışmaların kapsamı:

Ekibin üç çekim turunda sur yapıları görüntülendi; 2017'de gerçekleştirilen çekimler temel referans oluşturdu ve mevcut proje daha geniş kapsamlı olarak yürütülüyor. Kayıtlarda, su altında bulunan surların, iki burcun, eski dükkan kemerlerinin, mezarlıkların ve anıtların varlığına dikkat çekiliyor. Ekip, su altındaki surların yapısının üstündeki yapılardan farklılaştığını belirtiyor ve bölgedeki yapıların bazı noktalarının Diyarbakır surlarına benzetildiğini aktarıyor.

Buluntuların yaşını kesin biçimde belirlemek şu aşamada mümkün değil; müze ve kültür müdürlüğü yetkililerinin tespitleri, bölgede yer alan küplerin ve diğer yapıların çok eski dönemlere ait olduğunu işaret ediyor.

Belgesel ve turizm hedefleri:

Projeler tamamlandığında ekip, çalışmalarını "Türkiye’nin Atlantisi" başlığı altında bir belgesel haline getirecek. Anadolu’nun Derinlikleri Projesi Dalış Koordinatörü Nizam Kaya projeyi ve hedeflerini şöyle özetliyor: "Projelerimizde Anadolu’da birçok yerde kültür varlıklarını ortaya çıkartmaktır. Bunlardan en önemlilerinden biri Batık Şehirdir. Şu an da çalışmalarımız devam ediyor. 3 çekim yaptık, bu çekimlerde surları çektik. Burada daha önce 2017 yılında çekim yapmıştık. Şimdi ki projemiz daha geniş."

Kaya, su altındaki buluntuların bölgeye turizm açısından katkı sağlayacağını ve görünürlüğünü artıracağını vurguluyor: "Anadolu Salnamelerinde birçok dükkanın olduğu geçiyor. Bunları ortaya çıkarmak ve su altında kalan amforaları gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Projelerimizin Anadolu’da çok ses getireceğine inanırken bölgeye de turizm açısından katkı sağlayacaktır."

Yerel ekiplerin hedefi, kayıt ve belgeleme çalışmalarını tamamladıktan sonra Batık Şehir’in korunması ve turizme kazandırılması yönünde adımlar atmak; böylece bölgenin tarihi zenginliğinin hem bilimsel hem de ekonomik değer üretmesi sağlanacak.

Batık Şehirde ki tarihi kalıntılar dalgıçlar tarafından gün yüzüne çıkartılıyor