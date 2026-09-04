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Sivrice'nin batık şehri: su altından gün yüzüne çıkan amforalar ve surlar

Anadolu'nun Derinlikleri ekibi, Elazığ Sivrice'deki Batık Şehir'de su altındaki amforalar, surlar ve mezar kalıntılarını belgeleyip turizme kazandırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:36

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sivrice'nin batık şehri: su altından gün yüzüne çıkan amforalar ve surlar

Sivrice'nin batık şehri su altından gün yüzüne çıkarılıyor

Elazığ'da faaliyet gösteren Anadolu'nun Derinlikleri Belgesel Film ekibi, Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü dip bölgesinde yer alan ve halk arasında "Batık Şehir" olarak anılan alanda süregelen su altı araştırmalarını sürdürüyor. Ekip, bölgenin yüzeyindeki kültürel mirasın yanı sıra su altında kalan kadim yapıların da kayıt altına alınması ve belgeselleştirilmesini amaçlıyor.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Proje ekibi, bölgenin 1890'lı yıllarda meydana gelen depremle kısmen su altında kaldığı tahmin edilen tarihsel dokusunu açığa çıkarmak için dalışlar gerçekleştiriyor. Şu ana dek gerçekleştirilen üç çekimin ardından elde edilen görüntü ve bulgular, ileride hayata geçirilmesi planlanan Türkiye'nin Atlantisi adlı belgesel çalışması için temel oluşturuyor. Ekip, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgenin görünürlüğünü artırmayı ve turizme katkı sağlamayı hedefliyor.

Su altından çıkan kalıntıların özellikleri:

Dalışlar sırasında su altında çok eski tarihlerden kaldığı değerlendirilen amforalar (testi) ile geniş sur duvarları, dükkan kalıntıları, mezar yapıları ve anıtlara rastlandı. Proje Dalış Koordinatörü Nizam Kaya, daha önce 2017'de yapılan çekimlerin ardından bu yılki çalışmanın ölçeğinin genişletildiğini; surların, burçların ve farklı renk ile desenlere sahip yapıların belgelenmesinin amaçlandığını belirtiyor. Kaya, bölgedeki küplerin kaç bin yıllık olduğunun ancak müze ve kültür müdürlüğü uzmanları tarafından çok eskiye dayandığının ifade edildiğini vurguladı.

Kaya, su altındaki surların bazı bölümlerinin Diyarbakır surlarını anımsattığını, ancak alt ve üst yapıların farklı özellikler taşıdığını; eski dükkan kemerleri ve anıtsal yapılar gibi ögelerin de dikkat çektiğini aktardı. Projenin bölge turizmine sağlayacağı katkıya inanıldığı ve çalışmaların hem bilimsel hem de tanıtım amaçlı yürütüldüğü kaydedildi.

Ekibin belgelediği materyallerin ayrıntılı kayıtlarının tamamlanmasının ardından yapılacak belgesel ve tanıtım çalışmalarıyla Batık Şehir'in hem yerel hem de ulusal ölçekte ilgi çekmesi ve bölgeye ziyaretçi akışının artması hedefleniyor.

ELAZIĞ’DA ANADOLU’NUN DERİNLİKLERİ BELGESEL FİLM EKİBİ, SİVRİCE İLÇESİNDE BULUNAN ‘BATIK ŞEHİRDE’...

ELAZIĞ’DA ANADOLU’NUN DERİNLİKLERİ BELGESEL FİLM EKİBİ, SİVRİCE İLÇESİNDE BULUNAN ‘BATIK ŞEHİRDE’ SU ALTINA DALIŞ YAPARAK, TARİHİ AMFORALARI GÖRÜNTÜLEYEREK GÜN YÜZÜNE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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