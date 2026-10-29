Sivrihisar'da miniklerin bayraklarıyla dolan salon 29 ekim'i coşkuyla karşıladı

Kutlama programı:

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, ilçe sakinleri ve öğrencilerin yoğun katılımıyla kapalı salonda gerçekleştirildi. Törene gelenler ellerindeki Türk bayrakları ile salonu kırmızı beyaza bürüdü, görsel açıdan dikkat çeken bir tablo oluştu.

Etkinliklerin akışı:

Program kapsamında sahne alan öğrenci gösterileri ile başlayan etkinlikler, konuşmalar ve tören kurallarına uygun kutlama bölümleriyle devam etti. Katılımcılar etkinlikleri ilgiyle izledi; miniklerin bayraklarla oluşturduğu sahne, salonda yoğun beğeni topladı.

Kutlama, yapılan konuşmaların ardından sona erdi. Yerel düzeyde gerçekleşen bu tören, ilçede birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren, Cumhuriyetin önemine vurgu yapan bir kutlama niteliğindeydi.

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KUTLAMA PROGRAMI, İLÇE SAKİNLERİNİN VE ÖĞRENCİLERİN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.