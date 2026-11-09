Suluova'da çatı yangını çevreyi alarma geçirdi, ekipler söndürdü

olayın ayrıntıları:

Amasya'nın Suluova ilçesinde, Eymir Mahallesi Celal Bayar Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir evin çatısından dumanlar yükseldi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangının çıktığı evin sahibi olarak kayıtlarda Ahmet S. ismi geçiyor.

müdahale ve çevrenin tepkisi:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yükselen yoğun duman, çevredeki sakinlerde korku ve paniğe neden oldu; olay sırasında bölgede güvenlik önlemleri alındı ve ekipler çalışmayı sürdürdü.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın sonucunda evde maddi hasar oluştu. Olayın kesin çıkış nedeni henüz belirlenmedi; yetkililer tarafından yangının kaynağına ilişkin resmi bir inceleme başlatıldı ve sonuçları bekleniyor.

Gelişmeler hakkında yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar takip ediliyor, mahalle sakinleri ekiplerin çalışmalarını dikkatle izledi.

EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, EYMİR MAHALLESİ CELAL BAYAR CADDESİNDE AHMET S.’YE AİT İKİ KATLI EVİN ÇATISINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ.