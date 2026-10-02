Soğukla birlikte Kemaliye sokaklarına inen anne ayı ve yavruları

Kemaliye'de güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, gece saatlerinde bahçe ve sokaklarda yiyecek arayan bir anne ayı ile yavrularının güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi. Çekilen görüntülerde hayvanların yerleşim alanlarına yaklaştığı, bazı sokak ve bahçelerde ilerledikleri net biçimde görülüyor.

görüntülerin ayrıntıları:

Videolardan birinde anne ayı ve iki yavrusunun köy sokaklarında ilerlediği tespit edildi. Naip Mahallesi'nde kaydedilen diğer bir görüntüde ise anne ayı ile yavrusunun bir bahçeye girdiği anlar yer aldı. Güvenlik kameralarının kaydettiği bu anlar, köy halkı tarafından da paylaşılarak bölgeye dikkat çekti.

neden yerleşimlere yöneliyorlar:

Yetkililer, havaların soğuması ve yaz aylarında ilçeye gelen gurbetçilerin dönüşüyle köylerin sakinleşmesinin, doğal besin kaynaklarının yetersiz kalmasına yol açtığını belirtti. Bu durumun yabani hayvanların daha sık yerleşim yerlerine yaklaşmasında etkili olduğu ifade edildi. Bölgedeki gözlemler, ayıların yanı sıra çakal, domuz ve diğer yaban hayvanlarının da köy çevrelerinde daha sık görülmeye başladığını gösteriyor.

Yetkililer ve köy sakinleri, hayvanların insanlarla doğrudan karşılaşmasını önlemek için dışarı bırakılan yiyeceklerin toplanması, bahçe ve kümeslerin güvenliğinin artırılması gibi önlemler alınmasını tavsiye etti.

ANNE AYI VE YAVRULARI GÜVENLİK KAMERASINDA