Dolar 49,1373 +0,12%
Euro 55,3350 +0,22%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.657,12 +0,28%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,28 -0,03%
--°

Soğukla birlikte Kemaliye sokaklarına inen anne ayı ve yavruları

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde gece yiyecek arayan anne ayı ve yavruları güvenlik kamerasına yansıdı; köylerde yaban hayatı artışı gözlendi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 08:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Soğukla birlikte Kemaliye sokaklarına inen anne ayı ve yavruları

Kemaliye'de güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, gece saatlerinde bahçe ve sokaklarda yiyecek arayan bir anne ayı ile yavrularının güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi. Çekilen görüntülerde hayvanların yerleşim alanlarına yaklaştığı, bazı sokak ve bahçelerde ilerledikleri net biçimde görülüyor.

görüntülerin ayrıntıları:

Videolardan birinde anne ayı ve iki yavrusunun köy sokaklarında ilerlediği tespit edildi. Naip Mahallesi'nde kaydedilen diğer bir görüntüde ise anne ayı ile yavrusunun bir bahçeye girdiği anlar yer aldı. Güvenlik kameralarının kaydettiği bu anlar, köy halkı tarafından da paylaşılarak bölgeye dikkat çekti.

neden yerleşimlere yöneliyorlar:

Yetkililer, havaların soğuması ve yaz aylarında ilçeye gelen gurbetçilerin dönüşüyle köylerin sakinleşmesinin, doğal besin kaynaklarının yetersiz kalmasına yol açtığını belirtti. Bu durumun yabani hayvanların daha sık yerleşim yerlerine yaklaşmasında etkili olduğu ifade edildi. Bölgedeki gözlemler, ayıların yanı sıra çakal, domuz ve diğer yaban hayvanlarının da köy çevrelerinde daha sık görülmeye başladığını gösteriyor.

Yetkililer ve köy sakinleri, hayvanların insanlarla doğrudan karşılaşmasını önlemek için dışarı bırakılan yiyeceklerin toplanması, bahçe ve kümeslerin güvenliğinin artırılması gibi önlemler alınmasını tavsiye etti.

ANNE AYI VE YAVRULARI GÜVENLİK KAMERASINDA

ANNE AYI VE YAVRULARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Silvan'da aniden bastıran dolu günlük yaşamı sekteye uğrattı
images

Nehil Sazlığı'nda can suyu seferberliği: balıklar son anda kurtarıldı
images

Batman'ın yolları meyve bahçesine dönüşüyor
images

Çermik'te Haburman Köprüsü çevresinde çöp sorunu büyüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hakkari'de kaygan zeminde kontrolden çıkan Irak plakalı araç bariyerlere asılı kaldı

Yılancı Kemal mutfaktaki iki metrelik karayılanı dört saatte çıplak elle yakaladı

Polis baskını: Dörtyol'da kumar oynayan 6 kişiye 69 bin 624 TL ceza

Yüreklere vatan sevgisi: Yüksekovalı gaziler öğrencilerle buluştu

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı