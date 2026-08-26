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Söğüt belediye havuzunda yaz sezonu kapandı

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki belediye havuzunda yaz sezonu bugün sona erdi; Başkan Ferhat Durgut, ilgiden dolayı hemşerilerine teşekkür etti.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt belediye havuzunda yaz sezonu kapandı

Söğüt belediye havuzunda sezon sona erdi

Bilecik'in Söğüt ilçesine ait belediye yüzme havuzu, yaz sezonunu bugün tamamlayarak kapandı. Yaz boyunca tesise gösterilen ilgi dikkat çekti ve sezonun sorunsuz geçtiği bildirildi.

sezonun genel görünümü

Vatandaşların yoğun katılımı ile geçen dönemde havuz, bölge halkının kullanımına açık kaldı. Belediye kaynakları, sezon boyunca hem eğlence hem de sağlık açısından fayda sağlayan bir dönem yaşandığını aktardı.

belediyeden teşekkür mesajı

Ferhat Durgut kapanışla ilgili olarak, "Yaz sezonu boyunca vatandaşlarımıza hizmet veren yüzme havuzumuz, bugün itibarıyla sezonu tamamlayarak kapanmıştır. Sezon boyunca havuzumuza göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda yeniden buluşmak dileğiyle." dedi.

Başkan Durgut, ilçe sakinlerine teşekkür ederek yeni sezonda yeniden bir araya gelme temennisiyle mesajını sonlandırdı.

SÖĞÜT&#039;TE YÜZME SEZONU SONA ERDİ

SÖĞÜT'TE YÜZME SEZONU SONA ERDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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