Söğüt belediye havuzunda yaz sezonu kapandı

Söğüt belediye havuzunda sezon sona erdi
Bilecik'in Söğüt ilçesine ait belediye yüzme havuzu, yaz sezonunu bugün tamamlayarak kapandı. Yaz boyunca tesise gösterilen ilgi dikkat çekti ve sezonun sorunsuz geçtiği bildirildi.
sezonun genel görünümü
Vatandaşların yoğun katılımı ile geçen dönemde havuz, bölge halkının kullanımına açık kaldı. Belediye kaynakları, sezon boyunca hem eğlence hem de sağlık açısından fayda sağlayan bir dönem yaşandığını aktardı.
belediyeden teşekkür mesajı
Ferhat Durgut kapanışla ilgili olarak, "Yaz sezonu boyunca vatandaşlarımıza hizmet veren yüzme havuzumuz, bugün itibarıyla sezonu tamamlayarak kapanmıştır. Sezon boyunca havuzumuza göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda yeniden buluşmak dileğiyle." dedi.
Başkan Durgut, ilçe sakinlerine teşekkür ederek yeni sezonda yeniden bir araya gelme temennisiyle mesajını sonlandırdı.
SÖĞÜT'TE YÜZME SEZONU SONA ERDİ
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