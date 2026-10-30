Söğüt'te cumhuriyet coşkusu pistte canlandı: 512 sporcu ter döktü

4’üncü cumhuriyet halk koşusu sonuçları:

Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen 4’üncü Cumhuriyet Halk Koşusu, 512 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü anısına düzenlenen organizasyonda yarışmacılar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

yarışma ve kategoriler:

Etkinlik beş farklı kategoride yapıldı; katılımcılar yaş ve performans gruplarına göre ayrılarak parkuru tamamladı. Yarışlar, izleyenlerin yoğun ilgisi eşliğinde, fair-play ruhu ve rekabetçi bir atmosferde devam etti.

ödül töreni ve açıklama:

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Kaymakam Yayabaşı, 'Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümünü sporun birleştirici gücüyle kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Koşuya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

512 SPORCU CUMHURİYET COŞKUSU İÇİN TER DÖKTÜ