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Söğüt'te dua ve hediye: Çiftçi hafız adayı öğrenciye bisiklet verdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti ve hafızlık eğitimi gören öğrenciye bisiklet hediye etti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Söğüt'te dua ve hediye: Çiftçi hafız adayı öğrenciye bisiklet verdi

Çiftçi'nin Söğüt programı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Bilecik programına Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretiyle başladı.

Çiftçi'yi ilçede Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ve çok sayıda yetkili karşıladı. Ziyaret, türbe içinde gerçekleştirilen dua ve değerlendirmelerle sürdü.

Türbede tilavet ve hediye anı:

Türbe ziyareti sırasında hafızlık öğrenimi gören bir öğrenci tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Tilavetin ardından yapılan duaya Bakan Çiftçi ve heyeti katıldı.

Programın ardından Bakan Çiftçi, hafızlık eğitimine devam eden öğrenciye bisiklet hediye etti. Hediye takdimi sonrası Çiftçi, programına devam etmek üzere Bilecik Valiliği'ne doğru hareket etti.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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