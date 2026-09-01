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Söğüt'te jandarmadan motosiklet sürücülerine görünürlük eğitimi

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı, Gündüzbey noktasında durdurduğu 12 motosiklet sürücüsüne güvenli sürüş, trafik kuralları ve reflektif yelek uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt'te jandarmadan motosiklet sürücülerine görünürlük eğitimi

Söğüt'te jandarma trafik timinden bilgilendirme

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timi, Gündüzbey Yol Kontrol Noktasında sabit trafik denetimi sırasında motosiklet sürücülerine yönelik eğitim faaliyeti düzenledi. Denetim kapsamında durdurulan 12 motosiklet sürücüsüne motosiklet kazaları, güvenli sürüş ve trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Denetimin içeriği:

Ekipler, uygulama sırasında sürücülere kazaların sık görülen nedenleri ve güvenli sürüş alışkanlıkları konusunda bilgilendirme yaptı. Amaç, sürücülerde trafik bilincini artırarak risklerin ve kazaların azaltılmasını sağlamak oldu.

Sürücülere yapılan uyarılar:

Jandarma, görünürlüğün önemine dikkat çekerek sürücülere 'Reflektif Yelek Giy' ve 'Görünür Ol' uyarısında bulundu. Eğitimde ayrıca trafik kurallarına uyulması ve dikkatli sürüşün önemi vurgulandı.

Gerçekleştirilen denetim ve bilgilendirmeler, ekiplerin yerel yol güvenliğini artırma ve sürücü farkındalığını güçlendirme çabasının bir parçası olarak kayda geçti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE &#039;REFLEKTİF YELEK GİY&#039;, &#039;GÖRÜNÜR OL&#039; UYARISI

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE 'REFLEKTİF YELEK GİY', 'GÖRÜNÜR OL' UYARISI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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