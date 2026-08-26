Söğüt'te LGS başarısı gösteren öğrencilere kaymakamdan ödül

ödül töreni ve ziyaret:

Bilecik'in Söğüt ilçesinde LGS sınavında başarı gösteren öğrenciler, ilçeyi gururlandıran sonuçların ardından Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı'nı makamında ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam, başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti ve çeşitli hediyeler takdim etti.

kaymakamın mesajı:

"Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederek kendilerini ödüllendirdik. Bu başarıda emeği bulunan öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerimizi gönülden kutluyor, eğitim hayatlarının bundan sonraki döneminde de nice başarılara imza atmalarını diliyorum. Başarılarınız daim, yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Yayabaşı, öğrencilere yönelik kutlama ve destek açıklamalarında aileleri ve öğretmenleri de başarıdaki katkılarından dolayı kutladı.

LGS BAŞARISI GÖSTEREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ