Dolar 48,1138 +0,07%
Euro 56,2126 +0,06%
Bist 14.647,88 +1,21%
Altın Gram 7.240,08 -0,30%
EUR/USD 1,1681 +0,05%
Brent Petrol 85,37 -2,18%
--°

Söğüt'te LGS başarısı gösteren öğrencilere kaymakamdan ödül

Bilecik'in Söğüt ilçesinde LGS'de başarılı olan öğrenciler, Kaymakam Murat Yayabaşı tarafından makamında tebrik edilip çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt'te LGS başarısı gösteren öğrencilere kaymakamdan ödül

ödül töreni ve ziyaret:

Bilecik'in Söğüt ilçesinde LGS sınavında başarı gösteren öğrenciler, ilçeyi gururlandıran sonuçların ardından Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı'nı makamında ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam, başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti ve çeşitli hediyeler takdim etti.

kaymakamın mesajı:

"Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederek kendilerini ödüllendirdik. Bu başarıda emeği bulunan öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerimizi gönülden kutluyor, eğitim hayatlarının bundan sonraki döneminde de nice başarılara imza atmalarını diliyorum. Başarılarınız daim, yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Yayabaşı, öğrencilere yönelik kutlama ve destek açıklamalarında aileleri ve öğretmenleri de başarıdaki katkılarından dolayı kutladı.

LGS BAŞARISI GÖSTEREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

LGS BAŞARISI GÖSTEREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum’da zafer coşkusunda şehitler için dualar yükseldi
images

Esenköy'de kayıkçı ile martıların insanı gülümseten paylaşımı
images

Adıyaman'da duyarlı müdahale: yavru ve yaralı yaban hayvanları koruma altına alı...
images

Adıyaman'da yaban hayatı için av denetimleri yoğunlaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ebeveyn kontrolü parmaklarınızın ucunda: BiP destekli Huawei Watch Kids X1 Turkcell'de

Seslerin izinde tek kişilik anlatı: Salih Bademci'nin Sesler oyunu

Kartal’da ritm ve renklerin beş günlüğüne buluşması

Kavşakta zincirleme çarpışma: Aydın Efeler'de üç araçta maddi hasar

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti