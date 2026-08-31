Söğüt'te muhtarlıklara çadır, masa ve binlerce sandalye desteği

söğüt ilçesinde muhtarlıklara ekipman teslimi

Söğüt Kaymakamlığı Köyleri Hizmet Birliği tarafından ilçedeki köy muhtarlıklarına 250 çadır, 250 masa ve 2 bin 500 sandalye teslim edildi. Dağıtım, köylerde düzenlenen düğün, cenaze, Hıdırellez ve benzeri toplu etkinliklerde kullanılmak üzere gerçekleştirildi.

dağıtımın nedeni ve kapsamı:

Proje, köylerde toplu organizasyonlar sırasında muhtarların ve vatandaşların ekipman ihtiyacını karşılayarak organizasyon yükünü azaltmayı hedefliyor. Verilen malzemeler, köy muhtarlıklarının kullanımına sunulacak ve ihtiyaç duyulan etkinliklerde ortak olarak kullanılacak.

törene katılanlar ve törenin işleyişi:

Dağıtım programına Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı. Teslimat, Köyleri Hizmet Birliği yetkilileri tarafından gerçekleştirildi.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı yaptığı açıklamada, Köylerimizde vatandaşlarımızın bir araya geldiği düğün, cenaze, Hıdırellez ve benzeri toplu etkinliklerde muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik. Köylerimizin ihtiyaçlarına imkânlarımız ölçüsünde katkı sunmaya ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz çadır, masa ve sandalyelerin köylerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Yetkililer, verilen ekipmanın köylerin ortak kullanımına sunulduğunu ve benzer desteklerin ihtiyaç doğrultusunda süreceğini bildirdi.

BİLECİK'TE KÖYLERE 250 ÇADIR, 250 MASA VE 2 BİN 500 SANDALYE DESTEĞİ