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Söğüt'te teşkilat çalışmaları ve projeler masaya yatırıldı

Halil Eldemir ve Serkan Yıldırım'ın katıldığı Söğüt ilçe danışma toplantısında teşkilat çalışmaları ile il ve ilçe projelerinin yol haritası değerlendirildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Söğüt'te teşkilat çalışmaları ve projeler masaya yatırıldı

Söğüt ilçe danışma toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile teşkilat mensupları bir araya gelerek İlçe Danışma Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

toplantıda ele alınan konular:

Toplantıda teşkilat çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi; Söğüt ve Bilecik için hayata geçirilecek projeler, hedefler ve önümüzdeki dönemin yol haritası istişare edildi.

halil eldemir'in değerlendirmesi:

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Milletimizin güçlü desteği, teşkilatımızın kararlı ve fedakâr çalışmalarıyla Söğüt’te ve Bilecik’te eser ve hizmet siyasetimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ilçemiz ve ilimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

SÖĞÜT&#039;TE İLÇE DANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SÖĞÜT'TE İLÇE DANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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