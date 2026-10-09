Söğüt’te üstyapı hamlesi: cadde ve sokaklar baştan sona yenileniyor

Söğüt ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan üstyapı çalışmalarıyla cadde ve sokaklarda kapsamlı bir yenileme süreci yürütülüyor. İlçede öncelikli olarak Sakarya Caddesi ve Zafer Sokakta çalışmalara başlanırken, ekipler mevcut yüzeyleri sökme ve zemini hazırlama aşamasında faaliyet gösteriyor.

Yapılan işlemler ve iş akışı:

Söğüt Belediyesi ekipleri, bölgedeki mevcut kilit parke taşları ile kaldırımları sökerek zemin hazırlık çalışmalarına geçti. Hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra aynı noktalarda yeniden kilit parke taşları döşenerek kaldırımlar yenilenecek. Çalışmalar sahada etap etap uygulanıyor ve her etap tamamlandıkça bir sonraki alana geçiliyor.

Belediyenin hedefi ve açıklama:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, altyapı yenileme sürecinin ardından üstyapı hamlesinin başlatıldığını belirtti. Başkan Durgut, "Altyapısını yenilediğimiz Söğüt’ümüzde şimdi üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cadde ve sokaklarımızı daha düzenli, güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımıza etap etap devam ediyoruz. Söğüt’ümüzü adım adım yenilemeye devam edeceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, çalışma sırasında ulaşım ve yaya güvenliğinin sağlanmasına özen gösterildiğini, gerekli yönlendirme ve güvenlik önlemlerinin alındığını ifade etti. Yenileme çalışmaları tamamlandığında ilçedeki ana arterlerde hem estetik hem de kullanım konforu açısından belirgin bir iyileşme hedefleniyor.

BİLECİK’TE CADDE VE SOKAKLAR YENİLENİYOR