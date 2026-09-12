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Söğüt’te yol çalışması hız kazandı: Göktepe Caddesi sıcak asfaltla buluştu

Söğüt’te altyapısı tamamlanan Göktepe Caddesi’nde sıcak asfalt serimi başladı; Bursa Büyükşehir Belediyesi araç, ekipman ve iş gücüyle destek veriyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt’te yol çalışması hız kazandı: Göktepe Caddesi sıcak asfaltla buluştu

Söğüt’te yol çalışması hız kazandı: Göktepe Caddesi sıcak asfaltla buluştu

Çalışma kapsamı ve destek:

Söğüt ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan Göktepe Caddesi nde sıcak asfalt serimi başlatıldı. Uygulama, cadde boyunca yol yüzeyinin yenilenmesini ve trafik akışının iyileştirilmesini hedefliyor.

Çalışmaların farklı aşamalarında destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi asfalt temininden araç ve ekipman desteğine, saha uygulamalarından iş gücüne kadar katkı sağlıyor. Belediyeler arası koordinasyon, işin hızla ve kesintisiz sürdürülmesine imkan tanıyor.

Başkandan değerlendirme:

Ferhat Durgut çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada Göktepe Caddesi nin uzun yıllar ilçeye hizmet edecek önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Başkan Durgut, ulaşım konforu ve yol güvenliğinin artacağını vurgulayarak kardeş şehir olarak katkı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi ne teşekkür etti.

Başkan Durgut ayrıca Söğüt için kalıcı eserler bırakmaya ve ilçenin her noktasında güçlü adımlarla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Yapılan bakım ve yenileme çalışmalarının hem sürücü hem de yaya güvenliğine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

BİLECİK&#039;TE SICAK ASFALT SERİMİ BAŞLADI

BİLECİK'TE SICAK ASFALT SERİMİ BAŞLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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