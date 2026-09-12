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Söğüt'ün 745'inci şenlikleri siyasetçileri buluşturuyor

Söğüt'te 745'incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri üç gün sürecek; son gününde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katılımı bekleniyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt'ün 745'inci şenlikleri siyasetçileri buluşturuyor

Söğüt'te 745'inci Ertuğrul Gazi anma ve Yörük şenlikleri sürüyor

Söğüt'te düzenlenen 745'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, üç gün sürecek programlarla devam ediyor. Etkinliklerin açılışı dün gerçekleştirildi ve bugün Yörüklerin karşılanmasıyla ikinci gün programları başlayacak.

İkinci gün programı:

Günün ilk bölümü Hükümet Konağı önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle şekillenecek. Jandarma Genel Komutanlığı Mehter Birliği'nin eşliğinde yapılacak yürüyüş, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ulaşarak törenlerle devam edecek.

Beklenen konuklar ve son gün programı:

Yarın sabah saat 09.00'da Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti ile başlayacak son gün programına Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katılması bekleniyor. Şenlik kapsamında ayrıca eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici gibi isimlerin yer alacağı açıklandı.

Programlar, bölgenin tarihî ve kültürel mirasını anma amacıyla düzenleniyor ve hem yerel halk hem de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

OSMANLI DEVLETİ&#039;NİN KURUCUSU OSMAN GAZİ&#039;NİN BABASI ERTUĞRUL GAZİ, BİLECİK&#039;İN SÖĞÜT İLÇESİNDEKİ...

OSMANLI DEVLETİ'NİN KURUCUSU OSMAN GAZİ'NİN BABASI ERTUĞRUL GAZİ, BİLECİK'İN SÖĞÜT İLÇESİNDEKİ TÜRBESİ YAKININDA 745'İNCİSİ DÜZENLENEN VE 3 GÜN SÜRECEK OLAN ERTUĞRUL GAZİ'Yİ ANMA VE YÖRÜK ŞENLİKLERİ DÜN BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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