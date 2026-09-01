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Söğüt'ün öncelikleri Ankara'da masaya yatırıldı: başkan Durgut bakan Çiftçi ile görüştü

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Ankara'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti; kent ihtiyaçları ve planlanan projeler ele alındı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt'ün öncelikleri Ankara'da masaya yatırıldı: başkan Durgut bakan Çiftçi ile görüştü

söğüt'ün ankara ziyareti

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, bir dizi ziyaret için gittiği Ankara'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile makamında görüştü.

görüşmede ele alınan konular:

Gerçekleştirilen görüşmede Söğüt'ün ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda yerel yönetimin öncelikleri ve yürütülen işler merkezi idare ile paylaşıldı.

teşekkür ve selam:

Belediye Başkanı Ferhat Durgut, nazik kabulleri, yakın ilgileri ve destekleri dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkürlerini iletti. Bakan Çiftçi de Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Söğüt ve Bilecik'e selam ve muhabbetlerini iletti.

BAŞKAN DURGUT, İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

BAŞKAN DURGUT, İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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