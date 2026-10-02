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Sokak hayvanlarına özel Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açılışa hazırlanıyor

Efeler Belediyesi’nin Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sempati Doğal Yaşam Alanı, 26 bin ve 14 bin m²'lik alanlarda açılışa hazırlanıyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sokak hayvanlarına özel Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açılışa hazırlanıyor

Açılışa hazırlıklar:

Efeler Belediyesi ekipleri, can dostlarının daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşam sürdürebilmesi amacıyla hayata geçirilen Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sempati Doğal Yaşam Alanında son hazırlıkları sürdürüyor. Proje, belediye yetkililerinin verdiği bilgilere göre artık son aşamaya gelmiş durumda ve merkez kısa süre içinde hizmete açılacak.

Çalışmalar çerçevesinde ekipler; çevre düzenlemesi, kullanım alanlarının hazırlanması, teknik kontroller ve detaylı temizlik gibi başlıklarda titizlikle görev yapıyor. Bu hazırlıklarla tesisin açılış günü can dostlara eksiksiz bir hizmet sunması hedefleniyor.

Merkezin özellikleri:

Toplam 26 bin metrekarelik alan üzerine kurulan tesis, yalnızca bir bakımevi değil; tedavi, rehabilitasyon, bakım ve günlük yaşam ihtiyaçlarının bir arada karşılanabileceği kapsamlı bir merkez olarak planlandı. Merkezde açık ve kapalı padoklar ile farklı mevsim şartlarında konfor sağlayacak ısıtma ve soğutma sistemleri bulunuyor.

Tesis bünyesinde ayrıca mama binası, ilk müdahale odası, ameliyathane, tedavi ve rehabilitasyon birimleri ile anne ve yavrular için özel bölümler yer alıyor. Her ayrıntı, sokak hayvanlarının sağlık, bakım ve güvenlik ihtiyaçları gözetilerek tasarlandı.

Doğal yaşam alanı:

Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin bitişiğinde konumlanan 14 bin metrekarelik Sempati Doğal Yaşam Alanı, hayvanlara daha geniş ve doğayla uyumlu bir yaşam alanı sağlamak amacıyla hazırlandı. Alanda ısıtma ve soğutma sistemlerine sahip 16 konteyner yer alıyor ve bu düzenleme can dostların farklı iklim koşullarında da güvenli şekilde barınmasına olanak tanıyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin başta olmak üzere proje ekibi, sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumaya yönelik bu projenin belediyenin öncelikli girişimleri arasında olduğunu vurguluyor. Açılış sürecine ilişkin hazırlıkların tamamlanmasının ardından merkez hizmete girecek ve bölgedeki canlılara kapsamlı destek sağlayacak.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN CAN DOSTLARININ DAHA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE MODERN...

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN CAN DOSTLARININ DAHA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE MODERN KOŞULLARDA YAŞAMLARINI SÜRDÜREBİLMELERİ AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ SEMPATİ BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İLE SEMPATİ DOĞAL YAŞAM ALANI’NDA AÇILIŞ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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