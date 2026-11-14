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Sokakların nostaljik kokusu: Elazığ'da kestane zamanı

Havaların soğumasıyla Elazığ sokakları kestane kokusuyla doldu; Gazi Caddesi'nde tezgahlar açıldı, Nazilli şekerci kestanesi rağbet görüyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sokakların nostaljik kokusu: Elazığ'da kestane zamanı

Elazığ'da kestane tezgahları geri döndü:

Soğuyan hava, Elazığ sokaklarına yıllardır özlenen bir koku getirdi: kestane. Kentin işlek noktalarında, özellikle akşam saatlerinde açılan tezgahlar, vatandaşlara hem sıcak hem de nostaljik bir atıştırmalık sunuyor. Satıcılar, kış boyunca talebin daha da artmasını bekliyor.

Akşamların vazgeçilmezi:

Gündüz başlayan satışlar akşamları yoğunlaşıyor; şehirde dolaşan kestane kokusu, sokakların atmosferini değiştiriyor. Gazi Caddesi gibi yoğun yaya trafiğinin olduğu bölgelerde kurulan tezgahlar, hem yerli halkın hem de kentin akşam rutinine çıkanların ilgisini çekiyor. Kestanenin sıcak tüketimi, soğuk havalarda sokakta kısa molalar için sık tercih ediliyor.

Satıcıların tecrübesi ve tercih edilen türler:

Uzun yıllardır bu işi yapanlar, kalitenin tüketimi etkilediğini belirtiyor. Burak Sarıkaya, dokuz yıldır kestane satıcılığı yaptığını söyleyerek, en iyi cinsin Türkiye'nin Aydın iline bağlı Nazilli bölgesinde yetişen şekerci kestaneler olduğunu vurguluyor. Satıcılar, soba kültürünün azalsa da 'yanmaz tava' ve fırınla hazırlanmış kestanenin de rağbet gördüğünü ifade ediyor. Soğukların artmasıyla birlikte satışların yükselmesi bekleniyor.

Elazığ'da kestane, sadece bir sokak atıştırması olmanın ötesinde kış akşamlarının ortak anısı olarak kalan bir lezzet. Hem üretici hem satıcı hem de tüketici açısından sezonun başlaması, kent içinde küçük ama belirgin bir hareketlilik yaratıyor.

HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE ELAZIĞ SOKAKLARINDA KESTANE KOKUSU YENİDEN YÜKSELMEYE BAŞLADI. HAVA...

HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE ELAZIĞ SOKAKLARINDA KESTANE KOKUSU YENİDEN YÜKSELMEYE BAŞLADI. HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE OCAKLARINI YAKAN KESTANECİLER, SOĞUK AKŞAMLARDA VATANDAŞLARA NOSTALJİK BİR LEZZET SUNMAYA DEVAM EDİYOR

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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