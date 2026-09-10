Söke 1970 Spor yeni sezona 39 kişilik alternatif kadroyla hazır

Söke 1970 Spor kadro yapılanmasını tamamladı

Söke 1970 Spor, 2026-2027 sezonunun ilk yarısı için kadro planlamasını tamamlayarak sahaya 39 futbolcudan oluşan bir ekiple çıkacağını resmen duyurdu. Kulüp, geçtiğimiz sezondan 14 oyuncunun yeni sezonda da takımla yola devam edeceğini belirtti.

devam eden oyuncular:

Geçen sezondan kadroda kalan isimler şöyle: Alaaddin Talha Efe Temiz, Asrın Cengiz, Berhan Deniz, Cengizhan Şen, Çınar Çağda Sesli, Eren Çakır, Eren Güler, Enes Efe Gül, İbrahim Bağcı, Selim Emre Ön, Talha Emir Özen, Tunahan Demir, Ümit Özbay ve Yiğithan Turhan. Öte yandan kulüp, Ramazan Övüç ve Ömer Merthan Yılmaz ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığını açıkladı.

yeni katılanlar ve kadro tercihi:

Yeni sezon kadrosuna dahil edilen oyuncular arasında Arda Gülmez, Aytuğ Yıldırım, Batuhan Güner, Boran Yılmaz, Çağan Ay, Cemil Devrim, Deniz Solmaz, Doğukan Taş, Dursun Batuhan Kuru, Enver Almograbi, Eren Paşahan, Görkem Özalper, Halil Yiğit Yitmez, Hamza Kayra Koçer, İdris Güneş, İlhan Doğanay, İlhan Topatar, Kağan Miray Bağış, Mithat Baran Dirioğlu, Muhammed Emin Temel, Şahin Kalınsazlıoğlu, Selim Kütük, Yağız Bağcı, Yiğit Zorluer ve Zeynullah Türkay yer alıyor. Yönetim, genç ve tecrübeli oyuncuların bir araya getirilmesiyle alternatifli bir kadro oluşturduklarını vurguladı.

Kadro yapılanmasında yaş dağılımı da öne çıkan bir unsur oldu; listede 16 futbolcu genç takım yaş grubuna girebilecek durumda bulunurken, 23 futbolcu büyük yaş kategorisinde yer alıyor. Bu dengeyle kulüp, hem uzun vadeli gelişimi hem de rekabetçi performansı hedefliyor.

kulüp beklentisi ve hedef:

Kulüp açıklamasında yeni sezon kadrosuyla tüm odağın sahaya çevrildiği, Söke 1970 Spor’u en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edileceği ifade edildi. Teknik ekip ve yönetim, oluşturulan 39 kişilik rotasyonun sezon boyunca takımın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandığını belirtti.

SÖKE 1970 SPOR, 2026-2027 SEZONUNUN İLK YARISINDA MÜCADELE EDECEK KADROSUNU 39 FUTBOLCUYLA OLUŞTURURKEN, KADRODA GEÇTİĞİMİZ SEZONDAN DA 14 FUTBOLCU YER ALIYOR.