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Söke'de gıda güvenliğini sağlamak için ilçe genelinde denetimler yoğunlaşıyor

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak için ilçe genelinde düzenli denetimler yürütüyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Söke'de gıda güvenliğini sağlamak için ilçe genelinde denetimler yoğunlaşıyor

denetimlerin amacı ve kapsamı:

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aydın’ın Söke ilçesinde halk sağlığını koruma ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlama amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler aralıksız olarak yürütülüyor ve işletmelerin gıda güvenilirliği üzerinde kontroller gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarla, işletmelerin genel hijyen koşullarına, ürünlerin güvenilirliğine ve vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Kurumun açıklamasında denetimlerin devam ettiğinin altı çizildi.

kurumdan gelen vurgu:

İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Güvenilir gıda, sağlıklı toplum" ifadelerine yer verildi. Bu vurgu, denetimlerin sadece kural denetimi değil; aynı zamanda toplum sağlığı odaklı bir yaklaşım olduğunu gösteriyor.

Denetimlerin düzenli sürdürülmesi, işletmelerin uyum düzeyini takip etme ve gerektiğinde müdahale etme imkanı sağlıyor. Yetkili ekiplerin çalışmaları ilçe genelinde devam etmekte ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimi öncelikli kabul ediliyor.

güncel durum ve beklenti:

Yetkililer, denetimlerin süreceğini ve halk sağlığının korunmasının temel öncelik olmaya devam edeceğini belirtiyor. İlçe genelindeki işletmelerin kurallara uyumunun izlenmesi, sağlıklı toplum hedefi doğrultusunda önemini koruyor.

SÖKE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE VATANDAŞLARIN GÜVENİLİR...

SÖKE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE VATANDAŞLARIN GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASI AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ GIDA İŞLETMELERİNDE DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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