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Söke’de muhtarlar günü töreni: dayanışma ve hizmet vurgusu

Söke'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle kutlandı; muhtarlar vatandaşla devlet arasındaki köprünün önemini vurguladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Caner Şahin

Söke’de muhtarlar günü töreni: dayanışma ve hizmet vurgusu

Törenin akışı:

Söke ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Tören, Söke Muhtarlar Derneği çelenginin Atatürk Anıtına sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Murat Bahadır bir şiir okudu. Törene renk katan etkinliklerden biri de Mavi Sanat Spor Kulübü Halk Oyunları ekibinin sergilediği zeybek gösterisiydi.

Muhtarların mesajı:

Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak, günün anlamı hakkında yaptığı konuşmada muhtarlığın yerel yaşam ve kamu hizmetleri açısından taşıdığı rolü öne çıkardı. Çıtak, muhtarların vatandaşların taleplerini ve sorunlarını yakından takip ettiğini, devletle vatandaş arasındaki iletişimin sağlanmasında önemli bir görev üstlendiklerini söyledi.

"Vatandaşımızın talep, sorun, sevinç ve üzüntülerini en yakından bilen ve hisseden kişiler olarak muhtarlığı bir görev değil, bir vatandaşlık onuru olarak görüyoruz" sözleriyle muhtarlık anlayışını özetledi.

Katılımcılar ve yerel temsil:

Törene Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Vekili Hilal Tiril Kabasakal ve Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak başta olmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Esat Çalık, Söke Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Fuçular, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya, daire müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Tören, muhtarların yerel sorunlara duyarlılığını ve vatandaşlarla kurdukları yakın iletişimi hatırlatırken, yerel yönetim temsilcilerinin katılımı ile kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Etkinlik, birlik ve dayanışma mesajlarıyla sonlandı.

SÖKE&#039;DE MUHTARLAR GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI

SÖKE'DE MUHTARLAR GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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