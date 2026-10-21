Söke'de pamuk hasadının koşulları yerinde denetleniyor

Söke'de pamuk hasadı denetimleri sürüyor:

Aydın'ın Söke ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde sahaya çıkan teknik ekipler, pamuk hasat makineleri ve uygulamalarını yerinde kontrol etti. Bölgedeki sezon hareketliliği devam ederken üreticiler ürünlerinin takibini sıkı tutuyor.

hedef: verim ve hastalık koruması:

Kontrollerin ana amacı; hasadın verimli ve uygun şartlarda gerçekleştirilmesini sağlamak ve pamuğun hastalıklara karşı korunmasını temin etmektir. Yetkililer, özellikle beyaz altın olarak adlandırılan pamuk üretiminde kalite ve verim artışını önceliklendirdiklerini vurguladı.

saha uygulamaları ve müdürlük açıklaması:

Saha ekipleri, makinelerin teknik yeterliliği, operatör uygulamaları ve hastalık belirtilerine karşı izleme çalışmalarını sahada değerlendiriyor. Konuyla ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: "İlçe Müdürlüğümüz teknik ekibince pamuk hasat makinesi kontrolleri devam etmektedir. Üretimde verimlilik ve hasat sürecinin uygun şekilde yürütülmesi amacıyla saha çalışmalarımız sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Denetimlerin, hasat sürecinin her aşamasında devam edeceği belirtilirken, teknik ekiplerin sahadaki çalışmaları üreticilere rehberlik ederek sezonun verimli geçmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE SAHAYA İNEN İLÇE TARIM EKİPLERİ, PAMUK HASADININ VERİMLİ VE UYGUN ŞARTLARDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA HASAT MAKİNELERİNİN KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.