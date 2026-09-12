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Söke'de üreticilerle saha toplantısı: tarımsal sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı

Bayırdamı Mahallesi'ndeki Cuma Buluşmaları'nda Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zeytincilik, hayvancılık, arıcılık ve destekleri değerlendirdi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Söke'de üreticilerle saha toplantısı: tarımsal sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı

toplantı ve katılımcılar:

Bayırdamı Mahallesi'nde düzenlenen Cuma Buluşmaları'nda, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal ile teknik personel üretici ve yetiştiricilerle bir araya geldi. Toplantı, tarımsal üretimde sahada karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm yollarının tartışılması amacıyla gerçekleştirildi.

Görüşmede, üreticilere uygulamalara ilişkin güncel bilgiler aktarıldı ve saha deneyimleri doğrultusunda öncelikli sorun alanları belirlendi. Toplantı, karşılıklı istişare ve soru-cevaplarla sürdürüldü.

toplantıda ele alınan başlıklar:

Katılımcılara zeytincilik uygulamaları, hayvansal ve bitkisel üretimte karşılaşılan temel zorluklar ve alınabilecek önlemler hakkında teknik bilgilendirme yapıldı. Ayrıca arıcılık faaliyetleri ve üretimde verimliliği etkileyen hususlar görüşüldü.

Toplantıda ayrıca B-reçete uygulamaları ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemleri hakkında açıklamalar yapıldı; üreticilerin kayıt ve reçete uygulamalarında dikkat etmesi gerekenler ayrıntılı şekilde ele alındı. Orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler ve mevcut tarımsal desteklemeler konuları da gündeme dahil edildi.

üreticilerin talepleri ve çözüm önerileri:

Toplantıda üreticilerin soruları dinlendi, saha sorunlarına yönelik pratik çözüm önerileri paylaşıldı ve teknik personelin saha çalışmalarıyla izleme yapılması kararlaştırıldı. Üreticilerin kayıt, reçete ve destekleme süreçlerinde yaşadığı güçlükler not alındı ve çözüm için yönlendirmeler sağlandı.

Vurgulanan ortak hedef, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ile üreticilerin güncel uygulamalar konusunda bilinçlendirilmesi oldu. Buluşma, karşılıklı istişare ve bilgi alışverişiyle tamamlanarak gerekli takip ve bilgilendirme adımlarının atılacağı bildirildi.

SÖKE’DE ÜRETİCİ VE YETİŞTİRİCİLERLE BİR ARAYA GELEN İLÇE TARIM EKİPLERİ, TARIMSAL ÜRETİMDE...

SÖKE’DE ÜRETİCİ VE YETİŞTİRİCİLERLE BİR ARAYA GELEN İLÇE TARIM EKİPLERİ, TARIMSAL ÜRETİMDE KARŞILAŞILAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SAHADA DEĞERLENDİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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