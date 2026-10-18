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Söke’nin sultanları üç sette coştu

Söke Belediye Saldos Voleybol, TVF 2. Lig 5. haftasında Altınay Spor’u set vermeden 3-0 yenerek sahasında kazandı; Başkan Arıkan tribünden takımı kutladı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 18:42

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Söke’nin sultanları üç sette coştu

maçın özeti:

Uzman Posta Kadınlar TVF 2. Lig’in 5. hafta mücadelesinde Söke Belediye Saldos Voleybol, kendi sahasında İzmir temsilcisi Altınay Sporu net bir oyunla mağlup etti. Söke Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip setleri 25-15, 25-20 ve 25-13 alarak maçı 3-0 kazandı.

Maç boyunca Söke’nin Sultanları servis karşılama, blok ve hücum organizasyonlarında etkili olurken, rakibine karşı oyunun kontrolünü büyük oranda elinde tuttu. Tribünlerin de desteğiyle takım zaman zaman tempoyu arttırıp setleri rahat tamamladı.

başkan ve kutlama:

Karşılaşmayı Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan de tribünden takip etti. Maç sonrası Başkan Arıkan, Belediye Meclis Üyesi Hilal Tiril Kabasakal ile birlikte sahaya inerek oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti. Başkanın saha içindeki samimi kutlamaları, sporcular ve taraftarlar arasında olumlu karşılandı.

gelecek hafta ve takımın hedefi:

Söke Belediye Saldos Voleybol, Altınay Spor galibiyetiyle ligdeki mücadelesini sürdürürken odaklanmasını gelecek haftaya çevirdi. Teknik ekip ve oyuncular, önümüzdeki hafta oynanacak Bayraklı Belediye Spor karşılaşmasına hazırlanıyor; ekip moral ve özgüvenle haftayı kapattı.

Bu sonuçla takım hem saha hem de taraftar desteği açısından olumlu sinyaller verirken, ligdeki konumunu güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir galibiyet elde etti. Yönetim ve yerel yetkililerin maçtaki varlığı da takım içindeki birlik ve motivasyonu pekiştirdi.

SÖKE VOLEYBOL TAKIMI GALİBİYET SEVİNCİ YAŞADI

SÖKE VOLEYBOL TAKIMI GALİBİYET SEVİNCİ YAŞADI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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