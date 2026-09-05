Soma'da seferberlik sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Soma'da yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahaleler sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede halen soğutma ve tedbir çalışmaları sürdürülüyor.

Müdahale ve destek ekipleri:

Çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Müdahaleye Manisa Valiliği, itfaiye, jandarma ve ilgili kamu kurumlarının yanı sıra Yangın Risk Azaltma Planı kapsamında görev yapan ekipler ve gönüllüler destek verdi.

valilik açıklaması ve teşekkür:

Manisa Valiliği'nin açıklamasında, yangınların yüksek hassasiyetle takip edildiği ve alınan tedbirler sayesinde yangının kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya yangınlara yönelik hassasiyetinden dolayı teşekkür edildi; hava destek ekipleri, itfaiye, jandarma ve destek veren tüm kamu kuruluşlarına minnettarlık ifade edildi.

hazırlık ve dayanışmanın önemi:

Valilik, Yangın Risk Azaltma Planı kapsamında kaymakamlıklar koordinesinde yürütülen hazırlık, eğitim ve rehberlik çalışmalarına dikkat çekti. Açıklamada, afetlerle mücadelede ön hazırlığın ve yerel dayanışmanın önemi vurgulandı; risk azaltma grupları ile gönüllülere de teşekkür edilerek Yeşil Vatanı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur mesajı paylaşıldı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede ekiplerin tedbir amaçlı çalışmaları sürüyor; yetkililer olası alevlenmelere karşı soğutma ve denetimleri sürdürüyor.

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALESİ SONUCU KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI.