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Son anda yapılan refleks motosiklet kazaya neden oldu: iki genç yaralandı

Osmangazi'de Haşimişcan Caddesi'nde, yola çıkan araca çarpmamak için manevra yapan motosiklet devrildi; olayda iki genç yaralandı, hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Son anda yapılan refleks motosiklet kazaya neden oldu: iki genç yaralandı

Son anda yapılan refleks motosiklet kazaya neden oldu: iki genç yaralandı

Bursa'nın merkez ilçesi Osmangazi'de, Haşimişcan Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, önlerine aniden çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Yapılan manevranın ardından motosiklet kontrolden çıkarak devrildi ve üzerinde bulunan iki genç yaralandı.

Kaza sonrası müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve her iki genç, tıbbi değerlendirme için hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARACA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 GENÇ YARALANDI

ARACA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 GENÇ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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