Son anda yapılan refleks motosiklet kazaya neden oldu: iki genç yaralandı

Bursa'nın merkez ilçesi Osmangazi'de, Haşimişcan Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, önlerine aniden çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Yapılan manevranın ardından motosiklet kontrolden çıkarak devrildi ve üzerinde bulunan iki genç yaralandı.

Kaza sonrası müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve her iki genç, tıbbi değerlendirme için hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARACA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 GENÇ YARALANDI