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Son düdükte coşan Petrolspor: kıran kırana 4-3'lük galibiyet

Batman Petrolspor, Trendyol 1. Lig 6. haftasında Batman Yeni Şehir'de Fatih Karagümrük'ü 4-3 yenerek sahasında değerli üç puan aldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 23:20

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Son düdükte coşan Petrolspor: kıran kırana 4-3'lük galibiyet

maçın özeti:

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Batman Petrolspor 4-3 Fatih Karagümrük galibiyetle ayrıldı. Maç, hızlı başlangıç ve karşılıklı gollerle geçti; ev sahibi takım ikinci yarıda skoru lehine çevirdi.

goller ve dakikalar:

16. dakikada Ramazan Civelek'in kendi kalesine attığı golle Fatih Karagümrük öne geçti (k.k.). İkinci yarıda 46'da Polat Yaldır beraberliği sağladı, 48'de Cenk Tosun yeniden üstünlüğü getirdi. 49'da Pedrinho ile Petrolspor eşitliği yakaladı. 54'te Pesic ve 56'da Traore ile Karagümrük tekrar öne geçti; ancak 64'te Polat Yaldır bir kez daha fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi: 4-3.

kadrolar, değişiklikler ve rapor:

Hakemler: Alper Akarsu, Serdar Osman Akarsu, Salih Burak Demirel.

Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Jin-Ho, Cordova (Gökhan Altıparmak dk. 75), Pedrinho (Emirhan Aydoğan dk. 69), Doria, Ömürcan Artan (Oğuz Gürbulak dk. 82), Cissokho, Polat Yaldır (Gökhan Karadeniz dk. 82), Benny (Biron dk. 75).

Fatih Karagümrük: Silvestri, Atınç Nukan (Verde dk. 70), Biraschi, Emre Akbaba (Dorukhan Toköz dk. 78), Robin Yalçın, Tiago Çukur (Cenk Tosun dk. 46), Siopis (Barış Kalaycı dk. 78), Ramazan Civelek (Muhammed Sarıkaya dk. 70), Traore, Çağtay Kurukalıp, Pesic.

Sarı kartlar: Metehan Mert, Emirhan Aydoğan (Batman Petrolspor); Traore, Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük).

Karşılaşma boyunca tempo yüksek kaldı ve özellikle ikinci yarıda gelen art arda goller maçın kaderini belirledi. Batman Petrolspor, geri dönüşünü Polat Yaldır ve Pedrinho ile şekillendirerek sahasında üç puanı hanesine yazdırdı.

TRENDYOL 1. LİG’İN 6. HAFTASINDA BATMAN PETROLSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI FATİH KARAGÜMRÜK’Ü 4-3...

TRENDYOL 1. LİG’İN 6. HAFTASINDA BATMAN PETROLSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI FATİH KARAGÜMRÜK’Ü 4-3 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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