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Son prova Samandıra'da: Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'ndeki akşam idmanıyla Beşiktaş derbisi hazırlıklarını tamamladı; takım kampa girdi, başkan ziyaretiyle destek verdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 22:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Son prova Samandıra'da: Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı:

Sarı-lacivertliler, yarın akşam kendi sahasında oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi akşam idmanıyla hazırlıklarını bitirdi. Antrenman, Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi ve takım sahada kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenmanın içeriği:

İdman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı; ardından oyuncular iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Seans, taktiksel uygulamalar ve bireysel çalışmalara ayrılan bölümlerle tamamlandı. Teknik heyet, son prova niteliğindeki bu idmanla maç planlarını sonlandırdı.

Yönetim desteği ve ziyaret:

Başkan Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Maltepe’de yapımı devam eden Akademi Tesisleri incelemelerinin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada Başkan Yıldırım, takımla sohbet ederek oyunculara ve ekibe başarı dileklerini iletti.

FENERBAHÇE YARIN AKŞAM SAHASINDA BEŞİKTAŞ İLE OYNAYACAĞI DERBİ MAÇININ HAZIRLIKLARINI AKŞAM...

FENERBAHÇE YARIN AKŞAM SAHASINDA BEŞİKTAŞ İLE OYNAYACAĞI DERBİ MAÇININ HAZIRLIKLARINI AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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