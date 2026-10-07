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Sonbahar alerjilerinde hapşırma ve burun akıntısı mevsim nezlesi olarak geçiştirilmemeli

Sonbaharda artan hapşırma, sulu burun ve göz kaşıntısının soğuk algınlığıyla karışabileceğini belirten Dr. Fatime Yavuz, alerji tetikleyicilerini vurguladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sonbahar alerjilerinde hapşırma ve burun akıntısı mevsim nezlesi olarak geçiştirilmemeli

sonbaharda alerjik şikâyetler neden artıyor:

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatime Yavuz sonbaharda artan burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı ve göz kaşıntısının sıklıkla alerjiyle ilişkili olabileceğini belirtiyor. Yazın sona ermesi, sıcaklık düşüşü ve iç mekanlarda geçirilen sürenin artması sonbaharda alerjik yakınmaların yeniden belirginleşmesine yol açabiliyor.

Uzman, sonbaharda yalnızca ilkbahar polenlerinden değil, bölgeye göre bazı yabani ot polenlerinin, yağış ve nem artışıyla birlikte küf sporlarının ve ev içi alerjenlerinin (ev tozu akarları, evcil hayvan deri döküntüleri) şikâyetleri tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

hangi tetikleyiciler öne çıkıyor:

Sonbaharda mevsimsel bitki örtüsündeki değişimler bazı yabani ot polenlerinin yayılımına neden olabiliyor. Bunun yanı sıra yağışlı ve nemli havalarda küf oluşumu artıyor; pencerelerin daha az açılması ve evlerin daha az havalandırılması iç ortam alerjenlerine maruziyeti yükseltiyor. Dr. Yavuz bu etkenlerin birlikte alerjik rinit ve bazı durumlarda astım belirtilerini tetikleyebileceğini belirtiyor.

alerji ile soğuk algınlığı ve grip arasındaki farklar:

Dr. Yavuz, alerji belirtilerinin soğuk algınlığı ve grip ile karıştırılabildiğini; ancak bazı ayırıcı özellikler bulunduğunu söylüyor. Alerjide tipik olarak hapşırma nöbetleri, burun ve göz kaşıntısı, sulu burun akıntısı ve tekrarlayan yakınmalar öne çıkar; genellikle yüksek ateş beklenmez. Soğuk algınlığında boğaz ağrısı, halsizlik ve burun akıntısı-tıkanıklık daha baskın olurken, gripte yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları ile belirgin halsizlik gözlenir. Bu bulgular tek başına kesin tanı sağlamaz; uzun süren veya ağırlaşan yakınmalarda hekim değerlendirmesi gerekir.

alerji ile astım ilişkisi ve çocuklarda belirtiler:

Uzman, alerjik rinit ile astım arasında güçlü bir ilişki olduğunu vurguluyor. Polen, küf ve ev tozu akarları gibi tetikleyiciler duyarlı kişilerde solunum yollarındaki semptomları artırabilir; bu nedenle astım hastalarının sonbaharda öksürük, hırıltı, göğüste sıkışma veya nefes darlığı belirtilerini yakından takip etmesi önem taşıyor. Çocuklarda ise belirtiler bazen tekrarlayan nezle veya gece öksürüğü, uyku bozukluğu ve ağızdan soluma şeklinde fark edilebiliyor.

evde ve dışarıda alınacak önlemler:

Dr. Yavuz alerjisi bilinen kişilere sonbaharda tetikleyicilerden mümkün olduğunca kaçınma, dışarıdan eve gelindiğinde kıyafet değiştirme ve yüz yıkama gibi basit önlemler önermektedir. Açık havada geçirilen süreyi polen yoğunluğuna göre planlamak; evde düzenli temizlik, uygun havalandırma, nem kontrolü ve yatak odasının tozdan arındırılması gibi uygulamalar iç ortam maruziyetini azaltır. Küf oluşumunun engellenmesi ve tekstil ürünlerinin uygun şekilde temizlenmesi de önemlidir.

tanı, tedavi ve ne zaman doktora başvurmalı:

Alerji testlerinin her burun akıntısı yaşayan kişiye rutin olarak yapılmadığını belirten Dr. Yavuz, belirtilerin nedeni belirlenemiyorsa, yakınmalar uzun sürüyorsa, belirli bir alerjenle ilişki düşünülüyorsa veya tedavi planlanması için tetikleyicinin saptanmasının yararlı olacağı durumlarda deri prik testi veya kanda spesifik IgE ölçümü gibi yöntemlerin hekim tarafından değerlendirilebileceğini söylüyor.

Tedavi seçenekleri arasında antihistaminikler ve burun yolu kortikosteroidleri yer alıyor; hangi ilacın, dozun ve sürenin uygun olacağı hekimin kararıyla belirlenmelidir. Burun açıcı ilaçların uzun süre ve kontrolsüz kullanımı farklı sorunlara yol açabileceği için reçetesiz ve sürekli kullanımdan kaçınılmalıdır.

acil uyarılar:

Dr. Yavuz, nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüste belirgin sıkışma, dudaklarda morarma veya ciddi solunum güçlüğü gibi durumların beklenmemesi gerektiğini; bu belirtiler ortaya çıktığında acil tıbbi değerlendirme alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca alerjik şikâyetlerin uyku, günlük yaşam, iş veya okul performansını etkilediği durumlarda uzman değerlendirmesi önem taşıyor.

Son olarak Dr. Yavuz, sonbaharda başlayan burun akıntısı ve hapşırmanın basitçe mevsim nezlesi olarak geçiştirilmemesi, belirtilerin başlangıcı, hangi ortamlarda arttığı ve ateş, göz kaşıntısı ya da nefes darlığı gibi eşlik eden bulguların takip edilmesinin doğru tanıya ulaşmada yol gösterici olduğunu belirtti.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. FATİME YAVUZ

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. FATİME YAVUZ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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