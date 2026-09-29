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Sonbahar değişimiyle acil başvuruları artıyor: hangi belirtiler ciddiye alınmalı

Sonbaharda sıcaklık dalgalanmaları solunum yolu enfeksiyonlarını ve acil başvuruları artırıyor; Prof. Dr. Polat Durukan acil belirtiler konusunda uyardı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sonbahar değişimiyle acil başvuruları artıyor: hangi belirtiler ciddiye alınmalı

sonbahar döneminde acil servis yoğunluğunun yükselmesi:

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve mevsim geçişleri, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığını artırarak acil servis başvurularında yoğunluğa yol açıyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Polat Durukan, ani hava değişimlerinin vücudun savunma sistemini etkileyebildiğini ve sonbahar dönemi şikayetlerinin hafife alınmaması gerektiğini belirtiyor.

Gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkının artması, enfeksiyon etkenlerinin yayılımını kolaylaştırırken; çocuklar, ileri yaştaki bireyler ve kronik hastalığı olanlarda daha ağır tablo gelişme riski bulunuyor. Bu nedenle belirtilerin değerlendirilmesinde kişinin genel sağlık durumu ve mevcut kronik hastalıklar göz önünde bulundurulmalı.

hangi belirtiler acil kabul edilmeli:

Her öksürük veya ateş acil anlamına gelmese de bazı bulgular vakit kaybetmeden tıbbi değerlendirme gerektirir. Prof. Dr. Durukan, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç değişikliği, bayılma, ciddi halsizlik ya da genel durumda belirgin bozulma gibi durumların beklenmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Göğüs ağrısının baskı veya sıkışma hissi şeklinde olması; soğuk terleme, bulantı, baş dönmesi veya bayılma ile birlikte görülmesi kalp kaynaklı acil durumların işareti olabilir. Bu tür şikayetlerde kişinin kendi kendine tanı koyup beklemesi uygun görülmüyor, acil değerlendirme gerekebilir.

çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için özel uyarılar:

Çocuklarda ve ileri yaştaki bireylerde enfeksiyon belirtileri farklı seyredebilir. Yüksek ateş, solunum güçlüğü, sıvı alamama, aşırı uyku hali veya bilinç değişikliği gibi bulgular olduğunda gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Aynı şekilde kronik kalp, akciğer hastalığı, diyabet veya bağışıklık sistemi bozukluğu olan kişiler enfeksiyonları daha ağır geçirebildiği için yakın takip ve gerektiğinde erken müdahale önem taşıyor.

korunma ve doğru başvuru yaklaşımı:

Acil servislerin amacı hayati risk taşıyan durumlara hızlı müdahale etmektir; bu nedenle şikayetlerin niteliğine göre uygun sağlık hizmetine yönelmek, kaynakların etkin kullanımına katkı sağlar. Prof. Dr. Durukan, hafif seyreden ve genel durumu bozmayacak şikayetlerde kişinin birinci basamak sağlık hizmetlerine veya aile hekimine başvurmasının daha uygun olduğunu belirtiyor.

Sonbaharda korunma açısından öneriler arasında hava şartlarına uygun giyinme, el hijyenine dikkat etme, yeterli sıvı tüketme ve kronik hastalığı olanların tedavilerini aksatmama yer alıyor. Yeni ortaya çıkan veya kötüleşen ciddi belirtilerde ise vakit kaybetmeden acil sağlık hizmetlerinden yararlanılması gerektiği ifade ediliyor.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ACİL TIP UZMANI PROF. DR. POLAT DURUKAN

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ACİL TIP UZMANI PROF. DR. POLAT DURUKAN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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