Sonbahar yorgunluğuna karşı beslenme rehberi

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yorgunluk ve halsizlik şikayetleri artıyor. Uzmanlar, bu dönemde bağışıklığı güçlendirmenin ve enerji düzeyini korumanın en etkili yolunun beslenme düzenini gözden geçirmek olduğunu vurguluyor. Diyetisyen Dyt. Merve Çelik, sağlıklı beslenmenin vücudun direncini artıran en önemli savunma aracı olduğunu belirtiyor.

su ve günlük önemi:

Dyt. Merve Çelik, besinlerden önce su tüketilmesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu dönemde vücudun direnci arttırılmalıdır. Direncin artması ile birlikte savunma mekanizması güçlenecek, yorgunluk ve halsizlikten korunmak için tedbir alınacaktır. Bunun için besinlerden önce en önemlisi su tüketimidir. Su, yiyecek olmaktan ziyade gün boyu bizi zinde tutabilecek, en ekonomik besin araçlarından bir tanesi. Yorgunluk yaşanması durumu oluşursa bu durumun sebepleri arasında susuzluk sayılabilir. Unutulmamalıdır ki, hiçbir fiziksel aktivite yapılmasa dahi terleme yolu ile vücut su kaybeder. Bu yüzden su tüketimini sıcaklıklar azalsa bile ihmal edilmemelidir".

vitamin ve antioksidan kaynakları:

Bağışıklığın güçlendirilmesi için besin seçiminin önemine değinen Dyt. Çelik, özellikle E vitamini ve A vitamininin rolüne işaret etti: "Güne iyi bir kahvaltı ile başlayarak vücudun savunma mekanizmasını güçlendiren yiyecekler seçilmelidir. Özellikle E vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunmaktadır. Soğuk algınlığında vücut direncini arttırmakta ve A vitamininin okside olmasını engellemektedir."

Uzman tarafından örneklenen E vitamini kaynakları arasında yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz ve yağlı tohumlar bulunuyor. Bağışıklığı destekleyen diğer besinler olarak ise brokoli, somon, sardalye, portakal, yeşil çay, yumurta, bal kabağı, taze kırmızıbiber, ıspanak, domates ve yoğurt sıralanıyor. Bu besinlerin bir kısmı antioksidan zenginliği ile, bir kısmı ise protein ve vitamin içeriği ile vücuda direnç kazandırıyor.

b vitamini ve kahvaltının önemi:

Dyt. Çelik, B vitaminlerinin de beslenme düzeninde yer alması gerektiğini vurguluyor: "B vitamini içeren yiyeceklere de beslenme düzeninde yer vermek gerekmektedir. Tam tahıllı ekmek, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, et ve süt ürünleri B vitamini içeren yiyeceklerdir" şeklinde konuştu. Özellikle güne sağlam bir kahvaltı ile başlamak, gün boyu enerjiyi ve savunma mekanizmasını destekliyor.

protein ve karbonhidrat dengesinin rolü:

Halsizlikle mücadelede hem protein hem de karbonhidrat alınmasının önemli olduğunu açıklayan Dyt. Çelik, protein grubunun kas yapısı ve motivasyon için gerekliliğine dikkat çekti: "Protein, kas yapısı için enerji tedarik eder. Protein kaslar için gereken enerjinin ana kaynağıdır. Beyinde dopaminin üretimini arttıran bir amino asittir bu nedenle motivasyon ve zindelik sağlar." Et ve yumurta gibi hayvansal kaynaklar geniş aminoasit profili sağlarken, kolesterol sorunu olanlar için derisiz tavuk, fasulye ve nohut gibi seçenekler öneriliyor.

Yoğurdun hem probiyotik içeriği hem de yüksek protein değeriyle sindirim sistemine katkı sağladığı ve kronik yorgunluğun azaltılmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. Karbonhidratların ise vücudun birincil enerji kaynağı olduğu, nişastalı gıdalar, kepekli tahıllar, sebze ve meyvelerin temel karbonhidrat kaynakları olarak dengeli tüketilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Sonuç olarak, sonbahardan kışa geçiş döneminde su tüketimini aksatmamak, E ve B vitaminlerinden zengin yiyeceklerle kahvaltıyı ihmal etmemek ve protein-karbonhidrat dengesine dikkat etmek, yorgunluk ve halsizlikle mücadelede ilk adımlar olarak öne çıkıyor.

SAĞLIKLI BESLENME KİŞİNİN VÜCUT DİRENCİNİ ARTTIRIYOR