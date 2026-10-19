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Sonbaharda Ardahan'da arıcılar kışa hazırlanıyor, hedef 2027 sezonu

Ardahanlı arıcılar bal hasadını tamamlayıp kovandaki besin ve ilaç kontrolleriyle kışı hazırlıyor; amaç 2027 sezonuna güçlü ve sağlıklı girmek.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sonbaharda Ardahan'da arıcılar kışa hazırlanıyor, hedef 2027 sezonu

sonbahar bakımı ve hasat sonrası hazırlıklar:

Ardahan’da bal hasadı sona erdi; arılar havaların soğumasıyla birlikte kovanlara kapanıyor ve kışı burada geçiriyor. Peteklerdeki bal sağımı tamamlandıktan sonra arılara kovanlarda bırakılan bir miktar bal ile kış döneminde yetecek besin sağlanıyor. Arıcılar aynı zamanda kış öncesi ilaç takviyesi ve sağlık kontrolleriyle hastalıklarla mücadeleye başlıyor.

Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, iyi bir sonbahar bakımı ve doğru kışlatma ile sezona kuvvetli girilebileceğini vurguluyor. Evliyaoğlu, bal hasadının o sezonu kapattığını, hemen ardından yapılacak bakım ve eksiklerin gelecek yıla doğrudan yansıyacağını belirterek sonbahar çalışmalarının önemine dikkat çekti.

kışlatma yöntemleri ve uygulamalar:

Hazırlıkların bir parçası olarak bazı arıcılar kovanlarını kışlatmak üzere Artvin iline taşıyacak. Orada iki temel yöntem uygulanıyor: Bazı yetiştiriciler kovanları dışarıda, kar altında bırakarak doğal bir kışlatma yaparken; diğerleri kapalı alanlarda daha kontrollü bir kışlatma tercih ediyor. Her iki yöntemde de öncelik, kış boyunca koloni sağlığını korumak ve ilkbahara güçlü çıkmasını sağlamak.

Uygulanan kış bakımları arasında kovan içi besin kontrolleri, hastalık taramaları ve gerekli görülen ilaç müdahaleleri öne çıkıyor. Bu müdahalelerin zamanında ve eksiksiz yapılması, bir sonraki sezon verimini doğrudan etkiliyor.

arı kuşu, verim düşüşü ve 2027 hedefi:

Evliyaoğlu, ‘‘Artık sonbahar ayındayız. Arılı kovanlarımızın bakımı, kışlık yiyeceklerinin kontrolü ve arı hastalıkları ile ilgili mücadeleye başlanmıştır. Önümüzdeki günlerde arıcılarımızın bir kısmı kışlatma için arılı kovanlarını Artvin iline götürecekler. Burada kışlatma yapan arıcılardan bir kısmı dışarıda karın altında bırakarak kışlatıyor. Bir kısmı ise kapalı alanlarda kışlatma yapıyor. Kış bakımları yapılan arıları kışlatmaya alacağız. Ve ilkbahara en güçlü şekilde çıkmayı amaçlıyoruz. Bu yıl arı kuşu pek gözükmüyor. Geçmiş yıllarda arı kuşu çok yoğundu ve arıların başına bela olmuştu. Şu ana kadar böyle bir sorunla karşılaşılmadı ve çevreden bununla ilgili şikayetler de gelmiyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde 2027 yılına girmek nasip olur. Bol bir ürün ve sağlıklı arılarla 2027 yılının sezonuna girmeyi amaçlıyoruz. 2026 yılı verim olarak bir önceki yıla oranla çok düşüktü. Kovan başına ortalama 5 kilo bal ancak alınabildi. Elimizde 40 bin kovan var. Bu da 200 ton bal elde edildiğini gösteriyor’’ dedi.

Evliyaoğlu’nun verdiği rakamlara göre, 2026 sezonunda kovan başına ortalama 5 kilo verim alınabildi; ellerindeki 40 bin kovan ile yaklaşık 200 ton bal elde edildi. Bu düşük verim, arıcıların kış hazırlıklarını daha dikkatli planlamasını zorunlu kılıyor. Genel hedef ise açık: 2027 sezonuna bol ürün ve sağlıklı kolonilerle başlamak.

Sonuç olarak Ardahan’daki arıcıların önümüzdeki dönemdeki önceliği, eksiksiz sonbahar bakımı ve doğru kışlatma uygulamalarıyla kıştan zararsız çıkıp ilkbaharda güçlü bir üretim dönemi yakalamak olacak.

Ardahan&#039;da bal hasadı bitti, 2027 sezonu için kış hazırlıkları başladı

Ardahan'da bal hasadı bitti, 2027 sezonu için kış hazırlıkları başladı

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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