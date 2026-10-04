Sonbaharda artan enfeksiyonlar ve korunma yolları

mevsim geçişleri bağışıklığı nasıl etkiliyor:

Güneşin etkisinin azalması ve sıcaklıklardaki ani dalgalanmalar sonbahar döneminde üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığını artırıyor. Medicana Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İdil Öztürk, mevsim geçişlerinde yaşanan ısı değişimlerinin bağışıklık sistemini zayıflatarak vücut direncini düşürdüğünü ve bunun üst solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırladığını belirtiyor.

Bu dönemde hastaların doktora başvurma nedenleri arasında üst solunum yolu şikayetleri öne çıkıyor; özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda bulaşma riski artıyor.

bulaşma yolları ve yatkınlığı artıran faktörler:

Enfeksiyonlar çoğunlukla damlacık yoluyla bulaşıyor; yakın mesafeden konuşma, öksürme ve öpme ile virüsler kişiden kişiye geçebiliyor. Ayrıca ortamın yetersiz havalandırılması ve yüzeylere temas sonrası ellerin yıkanmaması da bulaşmayı kolaylaştırıyor. Op. Dr. İdil Öztürk'e göre alerjik yatkınlık, burun kemiği eğriliği ya da konka büyüklüğü gibi anatomik nedenlerle ağızdan solunum, sigara kullanımı ve düzensiz beslenme gibi etkenler enfeksiyona yatkınlığı artırıyor.

sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonları:

Op. Dr. İdil Öztürk, erişkinlerde en sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarını şu şekilde sıralıyor: nezle, grip ve orta kulak iltihabı. Nezle, birden çok virüsün neden olduğu, genellikle hafif seyirli ve kişiden kişiye bulaşan bir hastalık olup soğuk mevsimlerde daha sık görülüyor; bir insan yaşamı boyunca yaklaşık 300 kez nezle