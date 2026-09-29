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Sonbaharda Girlevik şelalesi öğrencilerle canlandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne yeni gelen öğrenciler, aileleriyle Girlevik Şelalesi'nde sonbaharın renklerini ve doğal serinliği keşfediyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 08:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Sonbaharda Girlevik şelalesi öğrencilerle canlandı

Öğrencilerin yeni uğrağı Girlevik şelalesi:

Erzincan'daki doğa harikası Girlevik Şelalesi, 2026-2027 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kentteki yeni adreslerden biri haline geldi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne bu yıl kayıt yaptıran öğrenciler, kente geldiklerinde aileleriyle birlikte şelaleyi ziyaret ederek bölgenin doğal atmosferini deneyimledi.

Öğrenciler ve aileleri, kent stresinden uzaklaşmak ve doğayla iç içe zaman geçirmek amacıyla yoğunluk oluşturdu. Ziyaretçiler yürüyüş yapıp manzara eşliğinde fotoğraf çektiriyor, temiz havanın ve su sesiyle şehirden bir mola alıyor.

Doğal özellikler ve mevsimsel görünüm:

Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde bulunan 9 ayrı kaynağın birleşmesiyle oluşan şelale, çevresindeki zengin bitki örtüsüyle dikkat çekiyor. Suların 40 metre yükseklikten döküldüğü alan, yıl boyunca farklı görünüm sunuyor: kışın tamamen donan akıntılar, yazın serin bir esinti ve ilkbaharda yoğun yeşillik ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sonbahar döneminde ağaçlar sarı, turuncu ve yeşilin tonlarına bürünerek panoramik bir görünüm oluşturuyor; ışık ve renk oyunları bölgeyi fotoğraf tutkunları için cazip kılıyor.

Ziyaretçi deneyimi ve ulaşım:

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Girlevik Şelalesi, ulaşım kolaylığı sayesinde hem şehir sakinleri hem de farklı kentlerden gelen ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Şelaleye gelenler temiz havada yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmiyor.

Yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlayan alan, üniversite öğrencileriyle birlikte sonbaharda da hareketli bir görüntü sergiliyor ve bölgenin turistik çekiciliğini koruyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELMESİYLE GİRLEVİK ŞELALESİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELMESİYLE GİRLEVİK ŞELALESİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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